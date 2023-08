Oscar Nocetti: "El libro es un ajuste de cuentas que tengo con mi niñez"

Las vivencias de un niño jamás han sorprendido tanto como lo burilado por Oscar Nocetti en “Historias inauditas. Cachito de Arizona”, un libro que guarda recuerdos imborrables que tejió cuando vivía en aquel pueblo remoto y desértico. Impregnado de un entorno inquietante, rodeado de bosques amenazantes, hechos inexplicables, anécdotas que hasta rememoran a los poderes de una bruja o la pista de aterrizaje secreta para el general Juan Domingo Perón introducen al lector en una obra fuerte y memorable.

“Es un ajuste de cuentas que tengo con mi niñez, con 'Cachito', como me decían en Arizona. Mi nombre es Oscar, mi familia me decía Oscarcito, pero mi hermano mayor que era algo sordo me decía Ocachito; de ahí quedó 'Cachito'. Por eso el título, ‘Cachito de Arizona’, que también quiere decir un trozo de Arizona”, expresó el autor, quien presentará el material, editado por Universo de Letras (editorial radicada en España), en conjunto con el periodista Nicolás Gatica Ceballos. La convocatoria será en el Microcine de la Universidad Nacional de San Luis, el viernes 1° de septiembre a las 18.

El libro es inimaginable sin el entorno que jugó un rol preponderante. Ese ambiente era geográfico y humano. Arizona, entre 1952 y 1959 (referencia en la que transcurren los hechos), era una localidad muy marginal, en lo que llamaban en ese entonces “la travesía de San Luis”. Era marginal y de marginados, ya que muchos —escapando de sus propias historias— llegaban a esas tierras. Por entonces, llegaba un tren desde Once (Buenos Aires) y el pueblo sureño puntano hacía el final de línea. Llegaba muy poca gente, pero cuando arribaba la locomotora todos salían a ver ese acto sublime, porque se trataba de uno de los pocos entretenimientos que tenían. En el recuerdo de Nocetti resuena una pregunta que solían hacerse cuando desde el tren bajaba alguien con valijas o baúles: “¿Qué habrá hecho para venir a Arizona?”.

“El cordón de plata que nos unía con las autoridades eran las maestras y maestros que nos mandaban desde la capital. Claves para nosotros, los chicos de Arizona. Eran los que nos traían noticias de otros mundos, ellos en sí mismos eran diferentes de la mayor parte de nuestros adultos, ya que la mayoría de ellos no habían terminado la escuela primaria e incluso muchos eran analfabetos. Los docentes parecían seres distintos. Tengo un enorme agradecimiento de maestros y maestras como Lita Adaro, mi primera maestra, una mujer maravillosa para mí. El maestro Fa, un maestro de apellido Flores. Una cierta cantidad de personas que desde San Luis nos trajeron una visión distinta”, contó.

"Cachito..." trae al aquí y ahora detalles de un espacio que estaba acechado por los montes de caldén, que eran muy tupidos y configuraban una especie de amenaza; los incendios azoraban por lo general cada principio de año. Aquella zona semiárida también albergaba una fauna de lo más agresiva: alacranes, víboras de todo tipo, arañas del color y tamaño que cualquiera se imagine, pumas, gatos montés y avestruces (menos riesgosas, pero entretenidas). El único contacto con el exterior, como si de otro universo se tratara, era el telégrafo. La ruta que unía Villa Mercedes con Buena Esperanza era un arenal en el que cuando llovía se formaban lagunas intransitables. San Luis era lejanísimo. En todo ese escenario humano, geográfico, zoológico, se impregnó la conciencia del pequeño "Cachito".

Nocetti es reconocido por sus aportes académicos, pero esta vez conquista con una pluma inquietante.

Las narraciones parten de la extrema curiosidad que tenía por el mundo de los adultos. Y los detalles que grabó en su mente los tomó de las jornadas laborales que compartía con su papá, en el taller mecánico. En ese espacio "Cachito" cebaba mates —de manera casi invisible— mientras los adultos conversaban de temas que en parte eran inentendibles para su inocencia, y por otros instantes configuraban una sed insaciable de saber entre tragedias, curiosidades, fidelidades e infidelidades.

“Como era gente marginada, por momentos para un niño algunos de los vecinos parecían hasta brutales, venían con historias a veces inenarrables, con experiencias muy dolorosas. Como los llamaba mi padre, eran perdularios, algunos eran presidiarios que —escapando— venían y se internaban como hacheros, otros habían escapado de la Segunda Guerra Mundial, también había españoles que huyeron de la Guerra Civil, gente que tenía un pasado pesado. A mí me resultaban personas interesantes, pero no podía ignorar la violencia que con ellos traían”, apuntó.

Cuando Nocetti se fue de Arizona, intentó dejar a "Cachito". De pequeño, era un niño adulto y no se llevaba bien consigo mismo, ni con su aspecto. Pero tenía una sensibilidad exacerbada respecto a las personas, era muy observador. Todas esas circunstancias lo llevaron a buscar el olvido. “Traté de ser alguien diferente, pero ese niño vivió tan intensamente, su vida fue de una intensidad infrecuente para una criatura, que nunca lo pude olvidar. 'Cachito' era alguien que siempre me reclamaba y muy pocas veces como adulto volví a Arizona, no era un lugar que tenía interés. Ahí estaba 'Cachito', a quien traté de olvidar, pero cada vez con más fuerza se impuso ese niño. Después volví a hacer las paces con él y escribir lo que supongo ese niño quería que escribiera, que fue aquel mundo. 'Cachito de Arizona' es el mundo de un niño disconforme consigo mismo e ignorado por los adultos que no lo veían y sus compañeros que no lo entendían”, precisó Nocetti, quien es licenciado en Filosofía, máster en Economía Social y Dirección de Entidades sin Ánimo de Lucro y doctor en Historia.

Presentación en San Luis

“Historias inauditas. Cachito de Arizona” ya recorre países como España, Reino Unido, Francia, Italia, Australia, Estados Unidos, México, Chile y Colombia, tanto en formato papel como en e-book. Pero la primera presentación será en suelo sanluiseño; un aporte clave a la puntanidad.

“Lo quiero presentar en San Luis porque tenía que ser así, porque 'Cachito' vivió en ese pueblo perdido del sur puntano y, sobre todo, por mi agradecimiento a maestras y maestros de San Luis que suavizaron ese mundo en el que vivía, siendo diferentes, respetuosos, cariñosos con los chicos de la escuela. Traían otro mundo para nosotros y nunca voy a dejar de agradecer a ese hilo de plata que San Luis estableció con Arizona, hilo de plata a través del cual llegaban nuestras maestras y maestros. Me parece el lugar correcto, allí se tejió la trama de esta historia”, subrayó.

Redacción / NTV