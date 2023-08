Montero es la mano derecha de Casteglione en San Luis FC

Samanta Montero pasó de ser protagonista como futbolista, a estar del otro lado de la línea de cal como ayudanta de campo de Carlos Casteglione en San Luis Fútbol Club, que arrasa en la Primera B del torneo femenino de AFA.

“Se disfrutan las dos cosas, se trata de fútbol y es lo más lindo; antes disfrutaba jugando y ahora lo hago de este lado”, cuenta Sami, la puntana que el año pasado en Primera C, y pese a estar varias fechas afuera por lesión, se anotó con 3 goles en el plantel que ascendió, tras 32 fechas sin derrotas.

Montero, delantera, hizo goles el 15 de mayo en el 12 a 0 a Juventud Unida de Buenos Aires, el 18 de septiembre en el éxito 5 a 0 a Deportivo Laferrere, y el 12 de septiembre en el triunfo 4 a 0 ante Atlético Rafaela.

Carlos Casteglione, el entrenador principal, sonríe en plena entrevista y asegura: “No le gusta mucho hablar con la prensa, pero de a poco tiene que ir soltándose y acostumbrarse, porque ella es una referente para darle su mensaje a las chicas que juegan al fútbol”.

El DT afirma: “Sumar a Sami fue una de las decisiones acertadas que tuve este año al integrarla al cuerpo técnico”.

Y Montero habla de Casteglione. “Es exigente, lo sabía porque el año pasado lo tuve como técnico y lo veía; y ahora que comparto cuerpo técnico, valoro que está todo el tiempo pidiendo más y queriendo mejorar. Y eso está bueno porque eleva el nivel de todos los que estamos cerca de él y mejora al equipo”.

Carlos habla sobre la toma de decisiones: “Consultamos entre todo el cuerpo técnico previo a cada partido, Gastón (Herrera) con las arqueras, Lucas (Godoy) con la parte kinesiológica para saber si hay alguna lastimada o con alguna carga de más, que no pueda estar al ciento por ciento el fin de semana, Kevin (Pizarro) nos da los reportes a diario del GPS para ver quién está con la intensidad que nosotros queremos, y en lo futbolístico charlamos permanentemente con Sami. Si bien la decisión final la tomo yo, que me hago cargo si el equipo no juega como todos queremos, el armado de las 11 titulares y de las 18 citadas es parte de la decisión de todo el cuerpo técnico”.

Samanta sabe que “este presente del fútbol femenino de San Luis es increíble”, y explica: “Tener esta posibilidad en la provincia es para aprovechar y para sostener. Que las jugadoras de la provincia sepan que tienen un club que las contiene y que les da la posibilidad de ser profesionales, de armar una carrera deportiva, es un sueño y lo agradecemos todas las mujeres”.

La ayudanta de campo puntualiza: “Que las chicas se atrevan, y aquellas que ven que el fútbol puede ser una alternativa en sus vidas, que se animen y jueguen, en San Luis nos dan la posibilidad”.

Casteglione y Montero ordenan el día a día de un equipo que sigue haciendo historia: 50 partidos invicto con 18 triunfos en este 2023 (todo lo que jugaron).

El domingo se viene otro partido clave, de visitante ante Sarmiento de Junín desde las 15:30, y el cuerpo técnico trabaja en el armado del partido. “Vamos bien, pero falta mucho (se jugará la 9ª fecha de 22). Tenemos que seguir con la misma humildad y con las mismas ganas de seguir mejorando”, coinciden DT y ayudanta.