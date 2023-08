Se agravó el estado de salud de Silvina Luna

La modelo Silvina Luna -internada hace casi 80 días en el Hospital Italiano por una infección bacteriana que se complicó debido a su enfermedad de base de hipercalcemia e insuficiencia renal- fue intubada nuevamente. Los médicos decidieron avanzar con ese procedimiento para "asegurar la administración de oxígeno de alta concentración".

Este miércoles por la tarde trascendió que los médicos habían vuelto a intubar a Silvina Luna quien permanece internada en el Hospital Italiano. La semana pasada se supo que había contraído COVID pero logró sortear el virus sin mayores complicaciones a pesar de que su estado es delicado.

Según el periodista especializado en Espectáculos, Ángel De Brito, “las noticias actuales no son alentadoras y luego de hablar con Ezequiel, el hermano de Silvina, me dijo que está muy delicada, esa es la verdad. Yo no quiero profundizar en detalles pero hay cadenas de oración, todos los familiares y amigos están muy conmovidos”, admitió.

De Brito informó en su programa de América (LAM): “Sí puedo decir que en las últimas horas, apareció otra bacteria. Es bastante complicado el tema y aunque por estos días se estuvieron diciendo muchas cosas, lamentablemente no son ciertas. Silvina no está mejor y su cuadro es más delicado aún por esta bacteria que le volvió a aparecer”.

Y cerró su informe diciendo: “Los médicos están haciendo todo lo posible pero a veces, eso no alcanza”.

Internet/MGE