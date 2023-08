Elon Musk, despejar la X

La vida de Elon Musk es una leyenda que será contada por generaciones. Por sus logros alcanzados en la industria automotriz y aeroespacial, ya puede ser considerado uno de esos grandes genios que aparecen cada tanto. Inventor y empresario de una habilidad casi sobrenatural, sus negocios son concebidos como escalones para encarar proyectos cada vez más trascendentales y en su agenda es costumbre ponerle fecha de concreción a lo inconcebible. Su objetivo más ambicioso: que el ser humano colonice Marte.

Los primeros años

Los primeros años de Musk ya reflejaban los rasgos personales que caracterizarían su vida. Nació en 1971 en Pretoria (Sudáfrica). Su madre es Maye Musk, de Canadá, asesora nutricionista y modelo. Su padre es Errol Musk, sudafricano, ingeniero y agente inmobiliario que llegó a ser copropietario de una mina de esmeraldas en Zambia. La pareja tuvo otros dos hermanos, Kimbal y Tosca, aunque se separarían en 1979. Por sus obligaciones, los mayores pasaban mucho tiempo fuera de casa y los chicos tenían margen para seguir sus intereses particulares con un amplio grado de libertad.

Musk descubre el placer y la importancia de la lectura. “Fui educado por libros. Libros, y después mis padres”, aseguró. Ya desde su niñez afloran dos talentos que lo acompañarán durante toda su vida: una inventiva enorme y una elevada habilidad para comercializar. Aprende a programar y en 1983, a los doce años, diseña un videojuego, Blastar, que vende por 500 dólares a la revista sudafricana PC and Office Technology. Abstraído en sus ideas, le cuesta hacer amigos y sufre bullying. Empieza a tomar clases de artes marciales para defenderse. El estirón que pega en la adolescencia le termina de proporcionar la “coraza” definitiva para que dejen de molestarlo.

Innovación y capacidad comercial

A fines de la década de los ochenta, cuando Elon tenía 17 años, abandona Sudáfrica. ¿Las razones? No le agradaba vivir en un país que amparaba el Apartheid (la segregación racial contra la población de color), quería contar con las mejores oportunidades académicas y deseaba demostrar su valía tras años de maltrato de sus compañeros. Se muda junto a su madre y sus hermanos Kimbal y Tosca a Canadá, donde tenía familiares. Empiezan años de sacrificio, aunque también de aprendizaje. Los ahorros de su madre estaban bloqueados y los hermanos Musk tuvieron que trabajar, pedir préstamos y gestionar becas para costearse los estudios universitarios. Vivían con lo justo.

Estados Unidos siempre lo atrajo y sus destinos se cruzarán en poco tiempo. En 1992 obtiene una beca para estudiar Economía y Física en la Universidad de Pensilvania. Empieza un doctorado en Stanford, pero Musk tenía demasiadas ideas e inquietudes para limitarse a una vida académica convencional. A solo dos días de iniciar estos estudios de posgrado, los abandona para cofundar la compañía de software web Zip2 junto con su hermano en 1995. A partir de ahí, gracias a una clarividencia y eficacia sorprendentes, obtendrá éxitos empresariales rotundos e inéditos. Las ganancias las reinvertirá en proyectos cada vez más innovadores. Esa será la mecánica que no modificará. Apuestas cada vez más grandes que lo acercarán a ser un protagonista en el campo de sus mayores intereses: internet, energías renovables y el espacio exterior.

En 1999 vende la compañía Zip2 por 300 millones de dólares. Sin perder tiempo, utiliza el dinero para cofundar el banco online X.com que luego pasa a constituirse como la firma PayPal en los 2000, un sistema de pagos en línea que permite hacer transferencias de dinero, un concepto adelantado para la época. La compañía luego es adquirida por eBay en 2002 por 1.500 millones de dólares. Ya tenía el capital necesario para encarar sus proyectos más ambiciosos. Era el momento de incursionar en las industrias automotriz y aeroespacial.

Tenemos el deber de mantener la luz de la conciencia humana, de asegurarla que continúe en el futuro.

Tesla y SpaceX

En 2003 se une al fabricante de vehículos eléctricos Tesla Motors como presidente y arquitecto de productos. Tras la crisis financiera de 2008 se convierte en el director ejecutivo de la compañía. En 2008 presenta el Roadster, un auto eléctrico revolucionario. Elon rompe el esquema que exhibía el mercado de coches eléctricos de producir vehículos con prestaciones limitadas y aspecto aburrido. El Roadster puede trasladarse casi 400 kilómetros con una sola carga, exhibe un diseño deportivo y acelera de 0 a 100 kilómetros en menos de 4 segundos. Le seguirán modelos que siempre destacarán tanto por sus líneas como por su funcionamiento.

Además, los vehículos de Tesla tienen sistemas digitales de asistencia a la conducción o directamente de conducción autónoma (en Estados Unidos no es infrecuente ver en los noticieros filmaciones de personas que se quedaron dormidas al volante mientras el coche se conduce solo). En 2020, Tesla se transformó en el segundo fabricante de coches en capitalización bursátil tras Toyota.

El sueño de llegar a Marte nunca desaparece. En 2002 inicia sus investigaciones para constatar la viabilidad de conseguir este objetivo y funda SpaceX, que se especializa en el lanzamiento de satélites y cargamento, principalmente a estaciones espaciales. Pero comprueba que los cohetes disponibles o son muy costosos (60 millones de dólares por misión) o directamente son casi imposibles de adquirir (hace tres viajes a Rusia para conseguir cohetes intercontinentales ICBM, aunque sin éxito).

Musk identifica que los cohetes eran la única forma de transporte en donde el vehículo se debe hacer de nuevo en cada viaje. Es como tener que destruir un avión después de cada vuelo. Para lograr que viajar al espacio exterior fuera algo accesible, se da cuenta de que debe usar unidades reutilizables. Luego de un esfuerzo de innovación constante, alcanza una proeza de la ingeniería: que esos cohetes retornen en reversa y no tengan que ser descartados. Así rebaja de manera drástica los costos de la exploración espacial.

Así se vería. El objetivo de Elon es fundar una base permanente en Marte.

Lo que sigue es una sucesión vertiginosa de logros de SpaceX como empresa privada. Firma un contrato por 1.600 millones de dólares con la NASA; lanza y recupera una nave; envía astronautas a la Estación Espacial Internacional; y consigue que una tripulación conformada totalmente por civiles orbite la Tierra, solo por mencionar algunos hitos. El pensamiento de Musk es que no hay tiempo que perder, por eso innova de manera disruptiva, a la mayor velocidad posible y tomando enormes riesgos.

¿Por qué esta urgencia que le da combustible a la genialidad de Musk? Él nunca dejó de ver la exploración espacial como el paso inexorable para la preservación de la conciencia humana. Considera que si el hombre permanece en la Tierra, la vulnerabilidad para su supervivencia a largo plazo es elevada. Por eso para él la especie humana debe ser multiplanetaria. “Tenemos el deber de mantener la luz de la conciencia humana, de asegurarla que continúe en el futuro”, afirmó.

“Un asteroide o un supervolcán podrían destruirnos, y nos enfrentamos a riesgos que los dinosaurios jamás vieron: un virus manufacturado, la creación involuntaria de un miniagujero negro, cambios climáticos catastróficos o alguna tecnología que aún no conocemos podría ser el fin de lo que conocemos. La humanidad ha evolucionado por millones de años, pero en los últimos sesenta nuestro armamento nuclear ha traído consigo la posibilidad de extinguirnos a nosotros mismos. Tarde o temprano, debemos expandir nuestras vidas más allá de esta bola verde y azul o nos extinguiremos”, aseguró.

Y como si fuera poco

Parece inverosímil, pero en todo este período Musk también tuvo tiempo, ideas y energía para impulsar la creación de otras compañías innovadoras y que están a la vanguardia en sus respectivos campos. En 2006 colaboró en la inauguración de SolarCity, una empresa de servicios de energía solar. En 2015 cofundó OpenAi, que impulsa el desarrollo de la inteligencia artificial amigable. Al año siguiente también cofundó Neuralink, que es una firma de neurotecnología que tiene como meta poder fusionar el cerebro humano con las posibilidades que brinda la inteligencia artificial y así permitir que los seres humanos no pierdan el ritmo ante los últimos avances tecnológicos. “Con el tiempo probablemente vamos a ver un encuentro más cercano entre la inteligencia biológica y la digital”, proyectó.

Además, crea The Boring Company (2016), una firma que construye túneles para ser utilizados para sistemas de transporte subterráneo de alta velocidad y Starlink (2014), que es un proyecto para generar una megaconstelación de satélites de internet de banda ancha para brindar un servicio mundial de conexión a bajo costo. Los dispositivos son lanzados a través de los cohetes de SpaceX.

En 2022 adquiere en 44 mil millones de dólares Twitter, que ahora tiene el nombre X, en donde siempre le ha gustado interactuar. Asegura que se interesó en la red social porque se transformó en la “plaza del pueblo” donde la gente intercambia sus opiniones. Él quiere garantizar que los usuarios de la plataforma tengan “la realidad y la percepción” de que pueden expresarse con total libertad, siempre dentro de los límites de la ley. Algunos aseguran que la compra también se vincula a una movida para promocionar mejor sus compañías o para obtener ventajas económicas.

Más allá de cuál sea el caso, dinero es lo que le sobra a Musk. Su patrimonio es de unos 207 mil millones de dólares y es la persona más rica del mundo.

Personalidad y pensamientos

Musk admite que es un adicto al trabajo. En promedio duerme unas seis horas por día. Entre tantas actividades, proyectos y empresas, trata de hacerse un tiempo libre para jugar o estar con sus nueve hijos, que ha tenido con tres parejas distintas. Ideológicamente se ubica en el centro (“progresista en lo social y conservador en lo fiscal”). Dice que el cambio climático es real y que Estados Unidos no tomó una buena decisión al salirse del Acuerdo de París.

Para innovar, utiliza un método de razonamiento que busca llegar a los principios fundamentales de las cosas y los fenómenos y desde ahí empieza a inferir conclusiones. Esta forma de pensar la empleó, por ejemplo, para fundar e impulsar SpaceX. Cuando comprobó que los cohetes eran muy caros, investigó cuál era su composición. Constató que se trataba de aleaciones de aluminio, titanio, cobre y fibra de carbono. Decidió construirlos por su cuenta, lo que ayudó a reducir costos y que la empresa fuera mucho más competitiva.

No cree en una divinidad superior y señala que los fenómenos de la realidad pueden explicarse a través de las leyes fundamentales de la física. Ante la falta de evidencia de vida extraterrestre, a pesar de que la teoría marca que debería haber millones de civilizaciones en el espacio, no descarta que vivamos en una simulación.

"La ausencia de cualquier percepción de vida puede ser un argumento a favor de que estemos dentro de una simulación. Como cuando estás jugando un juego de aventuras y ves las estrellas en el fondo, pero no puedes llegar allí. Si no es una simulación, entonces quizá estemos dentro de un laboratorio y hay alguna civilización extraterrestre que por curiosidad está observando cómo nos desarrollamos, como el moho en una placa de Petri”, aseguró. Señaló que otra posibilidad es que las civilizaciones que alcanzan cierto nivel de tecnología no perduran mucho y se autodestruyen.

En cualquier caso, convertir a la especie humana en multiplanetaria es la misión de Musk. Una tarea que antes parecía una quimera, pero que ahora nadie se atrevería a descartar por su perseverancia y capacidad.

Redacción / NTV