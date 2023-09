Proyecto: buscan extender los días de licencia por paternidad

La diputada por el Departamento Dupuy, Sofía Larroudé, trabaja en un proyecto de ley que aborda las tareas de cuidados que normalmente recaen sobre las mujeres. La acción tiene varias propuestas como unificar los esfuerzos del gobierno provincial en la materia, la creación de una guía de herramientas disponibles, una mirada de oportunidad para los padres o las partes no gestantes, entre otras disposiciones.

“He presentado una iniciativa de mi autoría, en la que vengo trabajando hace más de un año y medio, que se llama proyecto de ley ‘Estrategia general de cuidado de las personas de la provincia de San Luis’. Surge de la vivencia de uno que es del interior, también de charlar con el vecino, y le terminé de dar forma a partir de todas las reuniones que he tenido a lo largo de este año y medio en la Cámara de Diputados como presidenta de la Comisión de Promoción de Equidad de Género y las Juventudes”, contó la legisladora.

En las medidas que se buscan sentar, la extensión de la licencia por paternidad para agentes públicos es de las más preponderantes por lo que implicaría su práctica.

“El proyecto pretende modificar la Ley Provincial XV 0402/2004, en la cual se le da solamente 20 días al padre o a la parte no gestante para el cuidado en el posparto. Pretendemos que después del nacimiento se igualen las licencias de los agentes públicos, tanto de la persona gestante como de la no gestante, que ellos después decidan cómo pretenden usarlas, pero que al padre también se le dé la oportunidad de formar parte de esos momentos claves en la vida de esta nueva familia”, explicó.

El martes pasado, la Comisión mantuvo una reunión con la jefa de Gabinete del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Érica Laporte.

“Tiene su correlato en el proyecto ley ‘Cuidar en Igualdad’, que se presentó a nivel nacional y que se está debatiendo en este momento por una nueva modificación de la Ley de Contrato de Trabajo. Que acá en San Luis se puedan reconocer todas las políticas públicas que hace el gobierno provincial en materia de cuidados y hoy estén enmarcadas en un proyecto de ley y amplíen las licencias de cuidado para los varones, en este caso a 45 días, va a implicar un salto cualitativo y cuantitativo en la vida de toda la sociedad puntana”, especificó Laporte.

Larroudé dijo que quieren brindar a los varones y a las personas no gestantes la oportunidad de participar activamente en los primeros momentos de la crianza. “Está comprobado que la presencia del padre en estos momentos mejora el desarrollo infantil, creemos que es una manera de contribuir con la mujer, apoyar al niño en crecimiento y también darle al hombre la posibilidad, porque creo que muchas veces no solo se carga a la mujer, que es la que culturalmente ya se designa para el cuidado, sino que, además, al padre no se le da este tipo de oportunidades”, reflexionó.

Según contó, también se contempla crear una red interinstitucional entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para unificar las iniciativas. “Es para que las políticas públicas que se llevan adelante desde el Poder Ejecutivo de San Luis no superpongan esfuerzos. Entendemos que el gobierno provincial en materia de cuidado tiene muchísimo para ofrecer, pero muchas veces se superponen los esfuerzos desde los diferentes programas que nos ofrecen los distintos ministerios”, precisó.

Otra de las ideas que detalló Larroudé es la digitalización de todo lo referido a cuidados y la creación de una guía para que los vecinos del interior conozcan las políticas disponibles.

“Muchas veces las mujeres, las madres o quienes estén a cargo de tareas de cuidados, se ven realizando esfuerzos o excluidas de muchas políticas públicas, oportunidades o herramientas que les facilitarían el cuidado, pero esto sucede únicamente por desconocimiento. Este proyecto de ley viene a nuclear todas las políticas públicas del gobierno provincial y a brindar una guía para los vecinos que facilite el acceso a partir del conocimiento”, remarcó.

Por último, la legisladora mencionó que la presentación aplicaría un porcentaje del presupuesto anual para el desarrollo de infraestructura de cuidados.

“El proyecto ha sido bien recibido en la comisión. La oposición ha hecho unas sugerencias que vamos a tomar, pero independientemente de que las tomemos o no, nos han dicho que no van a acompañar la ley, porque no acompañan nada que presente el oficialismo. De todos modos, van a salir los despachos de comisiones”, manifestó.

