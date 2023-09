Marcelo Sosa: "Queremos que el traspaso sea lo más ordenado posible"

Espera. El abogado prepara el inicio de su mandato, que será el 30 de octubre, aunque no esté definido el lugar. Foto: Fer Miranda

Marcelo Sosa, quien fue electo para dirigir la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe), busca realizar un traspaso de gestión de manera ordenada, pero aseguró que no obtiene respuesta por parte del actual rector, David Rivarola. Espera que juntos puedan encontrar una solución; de lo contrario, realizará el acto de asunción el 30 de octubre en algún espacio público de la ciudad.

“Nos había dado una audiencia para el martes a la mañana; nos fueron corriendo el horario y a las 14 nos dijo que no podíamos acceder con uno de los integrantes con los que nos presentamos, que es Santiago Tell, un compañero no docente que nos va a acompañar como secretario”, indicó.

Por eso, contó que decidieron retirarse y solicitar por escrito nuevamente información sobre tres puntos importantes: la situación económica, para conocer los recursos actuales que tiene y las deudas pendientes, la académica, referida a los concursos docentes y la ampliación de dedicaciones de los profesores y de la infraestructura, para tomar conocimiento sobre el estado del campus, de los alquileres y convenios que mantiene la casa de estudios.

“Tomamos la decisión de que el contacto sea a través del actual secretario general (Gastón Garialde) y el del futuro, que es Tell. Queremos saber cómo está la universidad, cuál es el saldo que tienen las cuentas, entre otros detalles”, explicó el abogado y exministro de Educación de San Luis.

Además, comentó que la idea de su equipo no es detenerse en estos imprevistos, sino que siguen trabajando arduamente en los objetivos que tienen en agenda para desarrollar cuando asuman.

“Seguimos adelante y queremos que el traspaso sea lo más ordenado posible, que se haga en horas de la mañana frente a un escribano público y que a la tarde se haga la presentación académica”, aclaró Sosa.

Prevén que el acto sea en el Aula Magna, situada en Junín 132, pero si no obtienen respuestas, lo harán en algún espacio de la ciudad como el Salón Azul del Municipio, la Casa de la Cultura o la plaza Pedernera, para que quienes deseen puedan asistir.

“Soy docente y conozco las alternativas que hay. Por eso me reuní con el intendente Frontera para que unamos lazos y trabajemos juntos por la educación”, detalló.

Por último, remarcó que desde el primer momento estuvo a disposición de colaborar para que todo se dé en el marco del respeto y el orden. “Queremos una UNViMe libre y de inmediato ponernos a trabajar para tener el campus con aulas propias; queremos recuperar la carrera de Medicina porque en cuarto año hay dos alumnas y el año que viene no sabemos si va a tener matrícula. Pero para eso necesitamos que nos brinden información”, agregó.

