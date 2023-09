Cárcel por abusar y promover la explotación sexual de una menor

Ernesto Martearena ya había sido detenido en dos oportunidades como parte de la misma causa, pero esta vez no recuperará la libertad al menos hasta el juicio. Hace seis años, el hombre hizo un trato con otro para mantener relaciones sexuales con una chica que entonces tenía 13 años. La menor le contó todo a la Policía ese mismo día y los investigadores obtuvieron pruebas claves para el procesamiento. Martearena fue apresado el jueves y este viernes a la tarde ya estaba en el Penal.

La causa fue impulsada por el Juzgado de Garantías 2, a cargo de Ariel Parrillis, bajo el sistema residual, es decir, regida por el Código Procesal Penal anterior al vigente. Todo comenzó con una discusión entre la víctima y su tío abuelo, la tarde del 20 de agosto de 2017, en un domicilio de la zona oeste de la capital.

El hombre, quien entonces tenía 67 años, le había quitado un teléfono celular a la adolescente porque esta se negaba a ir a su casa para mantener relaciones. Algún vecino llamó al 911 y cuando llegó el primer patrullero la menor contó no solo eso, sino que su pariente había arreglado que ella se acostara con otro hombre, apodado “El Bebe”, a cambio del aparato que acababa de quitarle.

“En función de toda la investigación que se hizo pudimos advertir que la nena estaba en un estado de abandono. Si bien vivía con la abuela, no estaba escolarizada, sino en una situación de suma vulnerabilidad y en un contexto de mucha pobreza y ausencia total de cuidados. En ese estado de vulnerabilidad es difícil pensar que una chica de 13 años haya podido prestar consentimiento para tener relaciones sexuales con un mayor de edad”, mencionó ayer Parrillis.

El día de la revelación intervino la entonces Comisaría del Menor, que gestionó una revisación médica y toma de muestras por parte de un médico forense del Poder Judicial. En el examen se pudo advertir que la joven tenía relaciones asiduamente con su tío abuelo, según confesó luego en la Cámara Gesell, y se pudieron obtener restos de semen que fueron archivados para cotejo.

A falta de interés familiar, el Juzgado debió ocuparse de todo. Así logró recopilar testimonios y ratificarlos en sede judicial, agregar el resultado de las pericias médicas y psicológicas y, lo que demandó más tiempo, identificar a “El Bebe”, quien resultó ser Martearena.

Este medio no publicará datos del tío abuelo para no identificar a la víctima, pero el hombre terminó acusado junto a “El Bebe” por “Abuso sexual con acceso carnal y promoción de la prostitución, todo en concurso ideal”, solo que murió en el transcurso de la investigación y no llegó a ser imputado.

Evasivo

La adolescente no pudo declarar en la primera Cámara Gesell y debió hacerse una segunda. Además de la vulnerabilidad general, la chica tenía un retraso madurativo leve. Según pudo relatar, el día del hecho su tío la llevó a la feria de avenida Lafinur, conocida como el Trueque, con la excusa de comprarle algo para el Día del Niño.

Allí se encontraron con “El Bebe” y fueron a su casa, también en la zona oeste, donde mantuvo relaciones con el hombre. La psicóloga que la entrevistó informó que el relato tiene “suficientes indicadores que permiten validar con vivencias compatibles con abuso sexual infantil”. Además, una vez que se pudo identificar a Martearena se le extrajo una muestra de ADN que se cotejó con los restos de semen archivados; el resultado fue una compatibilidad superior al 99,9%, pero para concretar esa pericia el juez tuvo que ordenar la detención del hombre en agosto de 2020.

“El Bebe” fue citado a indagatoria en marzo de este año. Ante Parrillis dijo que él no se acuerda de nada, que no sabe si tuvo relaciones con la menor, a la que no conoce y que el día del hecho solo tomó bebidas junto a su tío, aunque extrañamente aclaró: “Me mintieron, me dijeron que tenía 20 años”.

“Llegó la etapa de resolver la causa y con los elementos probatorios que hay, la solidez que tienen los mismos y el monto de la pena de la imputación que se le está haciendo y demás permiten presumir que puede llegar a entorpecer el accionar de la Justicia, entonces es que se dispuso la inmediata detención. Más allá de eso se evidenció en la conducta procesal que, de alguna manera, esta persona no estuvo siempre a derecho”, explicó ayer el juez sobre el procesamiento con prisión preventiva.

Martearena, quien tiene 64 años, fue detenido el jueves en inmediaciones de calle Rawson y La Merced por personal de la Dirección General de Investigaciones, los mismos que se encargaron de trasladarlo ayer al Penal.