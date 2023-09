Silvana estudió en la UPrO y diseñó un ajedrez adaptado para personas ciegas

Una emprendedora villamercedina hace juegos de ajedrez para personas ciegas. Silvana Chavero, quien estudió el curso de Impresión y Modelado 3D en la Universidad Provincial de Oficios "Eva Perón" (UPrO), fabrica las piezas con los relieves y bordes necesarios para que puedan jugar sin problemas. Fue una de las egresadas que en la última semana recibió uno de los subsidios en especies que entrega la institución.

“Yo me inicié con esto porque, primero, siempre me gusta aprender algo nuevo, y segundo porque mi hermano Víctor es campeón de San Luis en ajedrez para ciegos. Eso me incentivó porque ellos no conseguían acá los tableros adaptados. Hay un fabricante español que los hace, pero son bastante caros”, contó Silvana.

Los caballos, las torres, los alfiles, los peones y los reyes, las formas de moverlos, los colores y las reglas son las mismas que en las versiones tradicionales. Lo que cambia es que cada jugadora o jugador debe desplazar sus fichas en un tablero por separado, tanto a los trebejos propios como a los de su contrincante, logrando que cada uno tenga una representación de lo que está sucediendo en la partida.

Para evitar que se caigan y, a su vez, poder sentir mediante el tacto las ranuras que las diferencian, todas tienen por debajo una suerte de clavo, que sirve de encastre con las casillas.

“Todo esto está hecho con impresora 3D y mi proyecto es poder continuar con otros juegos para ciegos; tengo pensado hacer algunas damas. También tengo la idea de poder crear algunos que sean de tipo didácticos para chicos que puedan tener alguna discapacidad o no”, dijo la emprendedora, y explicó que el diseño de las piezas y que el tamaño puede variar según las preferencias de cada persona.

La semana pasada recibió una máquina nueva que le brindó la UPrO para incentivar su emprendimiento. “La verdad es que es un gran incentivo y me viene muy bien. Por medio de mi hermano, algunas personas ya se han comunicado conmigo para pedirme presupuestos y espero poder continuar”, expresó, y agregó que la pueden contactar mediante su Instagram que es Impresiones_Sil, o al número 2615328528.

Silvana tiene 49 años y asegura que desde siempre le gustó el trabajo que implica el uso de sus manos; hizo artesanías de distintos tipos, tejidos y algunas más.

Hacer un ajedrez entero no es algo sencillo: le toma unas cuarenta horas de impresión aproximadamente. “Usar la máquina es complicado, te hace renegar muchísimo. En la UPrO tuvimos muy buenos profesores que también nos enseñaron sobre el mantenimiento, aprendimos cómo desarmarlas y armarlas. Mucha gente que las compró en algún momento las terminó vendiendo, porque si sabés a nivel usuario nada más te terminás rindiendo”, repasó.

La emprendedora aseguró que, en los últimos años, el rollo de filamento, que es la materia prima que utilizan, aumentó casi cinco veces su valor. Aseguró que está abierta a todo tipo de posibilidades de financiación que pueda surgir y le gustaría llegar a un acuerdo con instituciones vinculadas a personas con discapacidad para poder hacer un trabajo en conjunto.