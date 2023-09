Ciberdelito: advierten por los casos de clonación de cuentas

La creatividad no tiene límites para los delincuentes. Y las redes sociales son el núcleo clave para explorar nuevas modalidades de robo y estafa. No es novedad que el ciberdelito está presente en la provincia, al igual que en todo el mundo, pero advierten que en los últimos días se registró un crecimiento significativo. Aunque no hay estadísticas precisas, en la práctica la prueba más fehaciente son las consecuencias en las víctimas.

“Hay varios casos que he atendido de clonación, es decir, perfiles mellizos que son de una misma índole. El ciberdelito en estos días, en San Luis, se multiplicó increíblemente como pandemia, muchos afectados han perdido bastante dinero, entre todos. No sé si denunciaron, pero el crecimiento que se registró es grande; he estado atendiendo a estas personas”, mencionó el especialista en ciberseguridad, licenciado en Ciencias de la Computación y magíster en Ingeniería en Software, Walter Agüero.

Entre los últimos casos más resonantes, desde su firma detectó una imitación de una cuenta del Gobierno, más precisamente de la Secretaría de Turismo. Se trata de un perfil de Instagram que, de acuerdo a las características, encuadra en una modalidad “melliza”.

Los delincuentes aprovechan el contexto de un sorteo especial para “pescar” a las víctimas. Por lo general, estos casos surgen para quedarse con información precisa que permite robar cuentas bancarias, entre otros daños.

Esta situación fue ratificada por el jefe del Subprograma Marketing y Comunicación Turística del Gobierno de San Luis, Juan Pablo Olivares, quien detalló en diálogo con El Diario que “son cuentas truchas que suelen aparecer cuando los sorteos tienen cierta relevancia”.

Para graficar, lo que Agüero observó es que por cada nuevo participante del reciente concurso en la cuenta oficial, la “réplica” intenta ponerse en contacto. Es muy fácil caer en la trampa. Si se presta atención al perfil oficial, sale bajo el nombre “turismo_san_luis”, presenta 3.560 publicaciones, 123 mil seguidores y 2.303 seguidos. La descripción marca “Cuenta oficial de Turismo de la Provincia de San Luis. Etiquétanos así reposteamos tus fotos en San Luis”.

Por su parte, la cuenta pirata sale bajo un nombre muy similar al original: “turismo._san_luis”, es decir, la única y casi imperceptible diferencia es el punto. No tiene ninguna publicación, apenas marca 659 seguidores y 1.162 seguidos. La descripción expone: “Selección de ganadores. Cuenta vip de Instagram. Regalo especial (debajo aparece un código de barras). ¡Envía un DM ‘Hola’ para dar el paso final!”. La cuenta es privada.

“Advertimos a la población de San Luis que sea cuidadosa con la cuenta”, aconsejó Agüero.

Por su parte, Olivares destacó que para seguir los sorteos hay que recurrir a los perfiles oficiales. “Al ganador NO se le pedirá información personal acerca de tarjetas de crédito, débito, solo la necesaria para emitir el ticket del pasaje, es decir, foto de DNI y número telefónico”, detalla la publicación de uno de los concursos más relevantes, en el que rifan 4 boletos para ir a Chile; el sorteo está previsto para hoy 6 de septiembre.

Redacción/MGE