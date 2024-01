Robaron una cuantiosa suma, pero el dinero aún no aparece

Al margen de que su abogado quizá ya lo había hecho, ayer, tanto el juez de Garantías como el fiscal del caso les explicaron detallada y pausadamente de qué se trataba la audiencia a la que fueron conducidos. Y es que Sergio Axel Reyes González y Mauricio Díaz Aguilera son ciudadanos chilenos y, según consta en los informes, no cuentan con antecedentes penales en Argentina, por lo que no conocen cómo funciona el proceso acusatorio en el país. Ambos están señalados por robar una cuantiosa suma de dinero de tres oficinas en pleno centro puntano, el martes a la siesta. No declararon y seguirán detenidos.

Para continuar leyendo, ingresá a tu Suscripción INGRESAR ¿No tenes Suscripción? Elegí tu plan: SUSCRIBIRSE