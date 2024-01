Diputados elevaron tres pedidos de informe sobre temas claves

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Provincia elevó tres pedidos de informe al Gobierno sobre temas claves: la situación financiera, los hechos de inseguridad y la intervención de San Luis Fútbol Club. Una de sus integrantes, la diputada Fernanda Spinuzza adelantó que trabajan en otras tres solicitudes sobre otras problemáticas que generan inquietud en los puntanos.

"Son pedidos de informes sobre situaciones que empiezan a generar preocupación y que por supuesto como órgano legislativo queremos solicitar más información para estar en conocimiento de por qué se están tomando algunas decisiones que por supuesto en muchas no coincidimos", explicó Spinuzza.

En los tres casos, solicitan que en un período de siete días hábiles, una vez recibidos los requerimientos, presenten los informes.

Spinuzza informó que trabajan en otros tres pedidos de informe sobre el Plan de Inclusión Social y las bajas que se están dando, incrementos de Dosep y sus prestaciones, y por último los ingresos del Instituto Superior de Seguridad Pública, que fueron suspendidos durante todo este año.

No se entiende la solicitud de empréstito. En el caso de que se siga insistiendo con el desdoblamiento de sueldos, responde a un capricho político" (Fernanda Spinuzza, diputada provincial)

Salarios públicos y situación financiera

A través de esta solicitud buscan información sobre la situación financiera del Gobierno de la Provincia al 31 de diciembre de 2023 y proyectada al 31 de enero de 2024 que incluya los saldos en diferentes bancos y monedas, órdenes de pago, estampillas y reservas.

"Desde el espacio político al que pertenezco seguimos insistiendo en que la plata está porque hay actuaciones como es la programación financiera a través de los decretos emitidos por el Poder Ejecutivo de la gestión saliente que dan cuenta de estos saldos. La información elevada en su momento por el ministro de Hacienda de la gestión saliente tiene que ver con lo que reflejan las cuentas en bancos, en entidades financieras. Luego el ministro de Hacienda actual ratifica estos números en la Cámara de Diputados firmando las actuaciones sobre el estado de cuentas de la Provincia; por ende, con esta documentación nosotros afirmamos y ratificamos que la plata está, más con el aval que ha dado el ministro (Néstor) Ordoñez", explicó.

Además, piden información sobre la programación financiera y el total de egresos estimados para este mes.

"Bajo este contexto no se entiende la solicitud de empréstito, ni del primero ni del segundo. En el caso de que se siga insistiendo con el desdoblamiento de sueldos de enero, esto responde a un capricho político y bajo ningún punto de vista tiene sentido endeudarse para sacar un préstamo para pagar sueldos, en todo caso hay que reducir otros gastos, pero tampoco es el caso. No se entiende esta situación financiera, no es clara", manifestó Spinuzza.

San Luis Fútbol Club

y la Liga Sanluiseña de Fútbol

La comisión solicitó información sobre los fundamentos de la intervención al club, cuáles fueron los criterios para designar a los interventores, cuáles son las medidas para evitar que el fútbol de la Liga quede fuera de AFA, si han tenido conversaciones con la AFA para solucionar el problema, si se han reunido con las jugadoras y consultan si el vigente presidente de la Liga Sanluiseña de Fútbol, Daniel Miranda, es actual funcionario de la Secretaría de Deportes.

"Esta situación no solo está afectando al club intervenido, sino también a todo el fútbol de la provincia, con todo lo que eso genera no solo en los clubes más grandes, sino también en los más chicos, que se quedan sin las ligas para poder participar y competir, con lo necesario y sano que es el deporte para los chicos y las chicas de San Luis", comentó la diputada.

Situación de inseguridad

Los diputados de la comisión solicitan estadísticas del delito contra las personas y la propiedad cometidos en la provincia desde el 10 de diciembre de 2023 a la fecha, la cantidad de denuncias efectuadas sobre delitos contra la propiedad, delitos con uso de armas y delitos contra la mujer recepcionadas en comisarías y llamadas registradas al 911, un informe sobre el mapa del delito actualizado, las zonas con mayor incidencia delictiva y el modus operandi.

Además, solicitan detalles del Plan de Seguridad a implementar este año, el cumplimiento del Incentivo a la Productividad para todo el personal de la Policía de la Provincia, un informe del Plan de Capacitación continuo para personal policial previsto para este año y el organismo encargado de brindar la capacitación, montos de partidas presupuestarias destinados a infraestructura, recursos logísticos y tecnológicos, y la cantidad de personal designado en cada comisaría y subcomisaria.

"Tenemos inquietudes solicitadas por distintos policías porque el Incentivo a la Productividad que tenían ellos se está retirando, lo están sacando y nuevamente se está eligiendo de forma arbitraria a quienes cumplen con los adicionales. Por supuesto, no hay ningún acto administrativo que dé cuenta de esto, son inquietudes de la Policía y queremos conocer qué está pasando. En caso de que se decida quitarlo, que se realicen los actos administrativos necesarios para darlo de baja", indicó.

Los legisladores consultan en el escrito si se ha suscripto un convenio de cooperación entre la Provincia y el Ministerio de Seguridad de la Nación a fin de efectuar una actuación coordinada contra el crimen y si implica el desembarco de Gendarmería Nacional en San Luis. En relación a esto piden información sobre los motivos que justifiquen el ingreso de Gendarmería, los compromisos financieros y sus alcances, como la permanencia en la provincia, el grupo familiar, escolaridades de sus hijos, asignación de viviendas, gastos en movilidad, entre otros; la cantidad de efectivos a instalarse, el plazo previsto para el arribo de los efectivos y el plazo previsto en el cual se encontrarán cumpliendo funciones.

"Si viene Gendarmería, fantástico, siempre lo que sea más seguridad estamos de acuerdo, pero necesitamos información para resguardar a los ciudadanos y a la Policía provincial", expresó.