Piden declarar la emergencia alimentaria, medicinal y habitacional

Por la dura situación económica, movimientos populares de la provincia solicitaron al Gobierno de San Luis decretar la emergencia alimentaria, medicinal y habitacional. Fue con una carta abierta dirigida al primer mandatario, Claudio Poggi, que en su encabezado señala; “Quien quiera oír, que oiga”.

Como anexo de las catastróficas medidas impartidas por la gestión de Javier Milei en Nación (inflación, devaluación y retirada del Estado de bienestar), el Movimiento Evita y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), nombran “la decisión del Gobierno provincial de pagar los haberes de diciembre en dos veces y dejando sin efecto el `Tratado de La Toma´, sin medir el impacto social que esto traería”.

“Hoy tenemos en nuestra provincia una situación económica y social que preocupa y mucho. No podemos permitir que nuestros vecinos y vecinas puntanas tengan que elegir qué medicamento comprar o que ya no puedan solventar los alimentos básicos ni para una comida. Hay muchas familias que ya no pueden costear un techo digno. ¿A dónde irán a parar?”, interrogan en la petición a Poggi.

“Que el pueblo tenga hambre es una decisión política, por lo que le pedimos a usted que tome cartas en el asunto y decrete la emergencia alimentaria, medicinal y habitacional en la provincia, acompañada de un plan de acción para cuidar la vida del pueblo puntano, especialmente de nuestras niñas y niños, adultos mayores y personas con ingresos bajos o sin ingresos”, indica el despacho a Terrazas del Portezuelo.