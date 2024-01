Con otra aprobación inconstitucional, el oficialismo municipal logró el endeudamiento

La ciudad de San Luis se endeudará para pagar los sueldos de los empleados municipales. Así lo decidió el oficialismo en el Concejo Deliberante capitalino en una sesión extraordinaria caliente y polémica. La votación nominal terminó con 8 a favor (todos los legisladores que responden al intendente Gastón Hissa) y 7 negativos, todos del PJ. Esos números no alcanzan para tener los dos tercios como lo establece la Carta Orgánica y, por eso, la oposición señaló que ese visto bueno es “inconstitucional”.

El oficialismo sostuvo que no se trata de un “empréstito” sino una “línea crediticia” por lo tanto la mayoría simple bastaba para aprobarlo. Se basó en un tecnicismo, un claro artilugio, para poder dale el "ok" al proyecto de Hissa y que contraiga la deuda para pagar los sueldos en una sola cuota. La presidente del cuerpo que responde a ese sector político, Agustina Arancibia Rodríguez, consideró que el proyecto logró el apoyo necesario pese a que la Constitución municipal habla de los dos tercios, en este caso diez votos.

“Es inconstitucional lo que hicieron, está todo muy fresco y tenemos que ver qué vamos a hacer”, sostuvo el presidente del bloque PJ, Juan Martín Divizia, en conferencia de prensa junto a sus compañeros de bancada.

Y opinó: “Los trabajadores municipales van a cobrar sus sueldos, eso es lo importante. Hay una cuestión política detrás que debemos discutir. Hay que ver como espacio político qué medidas tomar porque se está llevando puesta la constitución municipal. Esto ya ocurrió con la declaración de la emergencia municipal. Con cualquier empréstito que genere intereses debe llevar los dos tercios del cuerpo”.

Durante la sesión, Divizia dejó en claro su postura. “La contadora Malamud (secretaria de Hacienda municipal) dijo que este crédito no es para pagar los sueldos, pero el proyecto dice que es para pagar sueldos. El proyecto anterior fue aprobado por ella misma, durante la gestión de Tamayo. El crédito va a devengar interés. Están haciendo un relato. Estamos seguro que la Municipalidad tiene los recursos necesarios y por eso necesitamos que jueguen con claridad. Son más tiempo y la información, el dialogo está abierto, pero cayeron media hora antes”, argumentó.

El edil justicialista Andrés Russo cuestionó que “pretenden endeudar la ciudad sin informar al vecino. Ni siquiera conocemos el monto para pagar sueldos, ni la masa salarial, ni de cuánto es el interés. Nosotros creemos que los fondos están. El presupuesto fue realizado con la gestión actual y estaba Malamud presente”.

“Siguen en campaña. Tienen que hacerse cargo de renovar, no tenemos la culpa nosotros. Hace ocho meses ganaron y no se pueden organizar. El oficialismo no quiere hablar con nosotros, caen veinte minutos antes para charlar un tema sensible. No nos metan en la bolsa con los trabajadores, porque ellos no se merecen estar en el medio de una disputa política. El gobernador tiene que resolver los problemas del pueblo”, criticó Divizia.

Luego de la sesión, Malamud afirmó que luego de promulgar la ordenanza, se comunicarán con el agente financiero, el Banco Supervielle, para llevar adelante el empréstito.