Una familia de Mendoza busca a un joven que se perdió en San Luis

La familia Tarifa de Mendoza vive angustiada desde el domingo 31 porque no saben nada de uno de sus integrantes, Claudio (37 años), quien llegó a San Luis el sábado 30 y desde el último día del 2023 perdieron contacto con él y no saben dónde está.

Yésica Tarifa, una de sus hermanas, le contó a El Diario que ese domingo 31 le mandó un mensaje de audio a otro de los hermanos pidiendo ayuda: “Dijo que iba a buscar resguardo y que por favor lo ayudara”, refirió la mujer. Lo que sorprende a la familia es que ese mismo día, unos 15 minutos antes, le había dicho a su madre que estaba muy bien y que iba a continuar su viaje.

Sobre ese mensaje la hermana comentó: “Quizás entró en alguna zona que él no conocía y se asustó. En realidad no lo sabemos, son conclusiones que sacamos nosotros”.

Claudio iba hacia Uruguay de mochilero porque según contó Yésica “iba a trabajar allá en el verano porque le ofrecieron vender sus artesanías en la costa”.

El último dato que les llegó fue “vía Facebook de una chica que nos dijo que lo vio este martes a las 7:45 sentado en la puerta de una verdulería ubicada en Lafinur y España. Eso es lo último que sabemos de él”.

El caso de Claudio se dio a conocer por las redes sociales de la familia luego de que ese domingo el joven llegara a denunciar el robo de su teléfono celular a la Comisaría 4° (ubicada en Rawson y Balcarce, en el oeste de la capital).

Ante la requisitoria periodística, la jefatura de esa dependencia policial realizó un informe que el Gobierno dio a conocer a través del canal oficial de WhatsApp “Prensa Institucional”. Allí confirman que Claudio fue el domingo 31 de diciembre por la tarde a hacer la denuncia por el robo de su celular, e indican que “un patrullero lo dejó en la ruta” para que continuara su camino hacia Uruguay.

La hermana dijo: “Esa es la duda que nosotros tenemos, queremos saber si en realidad lo dejaron o no en la ruta. Hasta ahora no lo sabemos”.

Yésica aclaró que ella fue la que se comunicó con la comisaría y que “lo único que me dijeron fue que hizo la denuncia del robo del teléfono y nada más. Sí me confirmaron que estaba golpeado y que refirió que le habían robado sus pertenencias. Nada más”.

La mujer también descartó el otro dato que está en el informe sobre que Claudio fue a la casa de alguien que conoció y allí habría tenido una pelea donde le quitaron la mochila, que luego pudo recuperar.

Yésica explicó que su hermano no se ha comunicado con la familia desde otro teléfono “porque no se sabe ninguno de nuestros números de memoria”. Y recordó que “en otros viajes que él ha hecho de mochilero nosotros le dábamos una agenda de papel con los números de cada uno, pero esta vez no lo hicimos”.

Entre los datos que aportó dijo que Claudio no tiene ningún inconveniente de salud, por lo que su vida no correría riesgos desde ese punto de vista y destacó que “en San Luis vive la prima de mi esposo que es la que nos está ayudando a buscarlo y se encarga de constatar cuando nos llega el dato de que lo vieron en algún lugar de la ciudad”.

Aunque lo dijo con tono tranquilo, Yésica anticipó que “con mi familia estamos organizando para viajar a San Luis cuanto antes porque tenemos que encontrarlo. No puede ser que no sepamos nada de él, así de repente”.

