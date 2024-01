Advierten que siguen los despidos en la Municipalidad; hay preocupación

La insensibilidad de la Comuna parece no tener fin. Continúan los despidos del personal y preocupa el panorama de recortes y persecuciones políticas. Concejales del bloque Justicialista siguen de cerca la situación y aguardan respuestas urgentes.

“Hace unos días fuimos a pedir los decretos con los que se dan de baja, suponiendo que figuran los motivos. Hoy (por este miércoles) volvimos a solicitar los decretos y nos respondieron que no estamos en plazo para pedirlos, algo que no es real. Nos enteramos que siguen llegando cartas documento notificando a más trabajadores despedidos; no conocemos las razones”, lamentó el concejal Juan Martín Divizia.

De acuerdo a lo que explicó, en el grupo de damnificados hay situaciones de diversa índole: gente en situación de discapacidad, personas transgénero, empleados que tenían muchos años de antigüedad (algunos datan de la gestión de Alicia Lemme) y hasta una mujer embarazada, a punto de dar a luz. La dificultad con la que se encuentran los ediles es que desde el Municipio no han brindado ningún tipo de información. Solo concretaron las acciones arbitrariamente.

“Estamos tratando de tener claridad. Algunos estaban cerca nuestro, o sea que se los está persiguiendo por su manera de pensar, pero otros no, no sabemos por qué fueron despedidos. La preocupación es grande. Tampoco conocemos la cantidad, sabemos por lo que nos han comentado que hay un decreto que indica algo así como 30 trabajadores, y otro con 100 o más, pero no hemos podido acceder a esos detalles todavía”, señaló.

Divizia remarcó que en el escenario de crisis actual, es crítico que la gente se quede en la calle y aseveró la contradicción con los dichos del propio gobernador, Claudio Poggi, que en su discurso de asunción subrayó el “nunca más” al miedo y al apriete.

“Que se persiga a los laburantes por su manera de pensar nos lleva a los momentos más oscuros del país”, aseveró, y recordó que cuando asumió Sergio Tamayo no se despidió a ningún trabajador, ya que las diferencias políticas se resolvían en el escenario político, la gente no quedaba de rehén.

“El trabajador municipal deja la vida por la Comuna, por la ciudad. Y está demostrado que uno o dos días sin un trabajador municipal, genera caos. Son laburantes y queremos saber cómo lo van a resolver, que tengan su derecho a defenderse, a saber por qué han sido despedidos”, concluyó.

Jueza cercana a Poggi traba medida cautelar

Sobre los primeros días del mes, habían despedido a un grupo de trabajadores del Concejo Deliberante. Se había presentado una medida cautelar a instancias de la acción, pero la jueza Geraldina Ibáñez sacó los autos de “estado de resolver” que había trazado su par Valeria Benavídez (que está de feria). Libraron un oficio al Concejo Deliberante.

“Hemos interpuesto una revocatoria in extremis, diciendo que no se cumple con dicho decreto, tiene que resolver la medida cautelar y después sí darle el trámite de ley. Hoy (por ayer) después de 5 intentos, nos recibió la doctora. Su respuesta fue acorde a las fotos que circulan en las redes sociales, donde sale abrazada al gobernador (Claudio Poggi) tildándolo de jefe. Nos hace sospechar que este trámite no acorde a derecho, está siendo algo similar con el gobernador”, apuntó Badra.

“La doctora Ibáñez es juez de feria a cargo del Juzgado Civil Nº 2, el amparo está planteado en el Juzgado Civil Nº 3. Si no resuelve, mañana (por hoy) cambia juez de feria e ingresaría otra persona, con lo cual pediremos una audiencia a fin de obtener resolución sobre la medida cautelar para oportunamente llegar a cámara, o no, de acuerdo al resultado; lo que nos impide en este momento es llegar a una instancia superior”, añadió.