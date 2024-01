Intervención: una jugada para quedarse con la llave del club

La notificación de la AFA a la Liga Sanluiseña, en relación a la intervención del Estado provincial a San Luis Fútbol Club, espera una respuesta.

Mario Echevarría, presidente de la Federación Provincial de Fútbol y secretario de Coordinación del Consejo Federal de Fútbol de la AFA, fue consultado ayer en la mañana por Lafinur FM Radio (96.3) sobre esta situación y expresó que "AFA solicita un informe para aclarar los términos por los cuales se tomó esta determinación y quiere saber qué va a hacer la Liga Sanluiseña".

En otro momento de la entrevista, el dirigente mercedino explicó: "Es una premisa de FIFA, de Conmebol y de AFA, que bregamos por la independencia de las instituciones. Esto no es un veredicto, se pide un informe de lo que sucedió para ver los pasos a seguir", sostuvo Echevarría y dejó en claro que una posible sanción pesaría sobre la Liga Sanluiseña y sus clubes adheridos, no sobre las otras ligas de fútbol de la provincia (Mercedes, Valle del Conlara y Norte Puntano).

Para entender qué pasó en la intervención a San Luis FC, alcanza y sobra para conocer la intencionalidad recordando el mismo procedimiento en otro club de San Luis.

En octubre de 2016 el gobierno provincial acomodó la realidad del Club Sportivo Estudiantes en una situación bien diferente a la intervención actual a San Luis Fútbol Club.

En aquella oportunidad el presidente estudiantil había renunciado y el Gobierno se hizo cargo de las dificultades del club tras el pedido popular de sus simpatizantes.

Aquí la realidad es opuesta. San Luis Fútbol Club no está acéfalo y desde lo deportivo llegó a la Primera A del fútbol femenino de la AFA, abriendo enormes oportunidades para las futbolistas de la provincia. No hay oposición a la gestión deportiva y dirigencial de San Luis FC.

No hay dudas. Esta es una intervención política. Una persecución a San Luis FC. No es una intervención amigable y para salvaguardar la institución, como sucedió con Estudiantes hace más de 7 años.

La AFA ahora quiere saber si la misma fue en buenos términos. Y no, este accionar del Estado no es de común acuerdo. Hay una manifiesta intención del poder político de quedarse con las llaves de un club que todos dicen que estaba en excelentes condiciones.

Está que pela

El gobernador Claudio Poggi está que pela. Cuentan en los pasillos de Terrazas que fue él mismo, sin intermediarios, quien llamó a Daniel "Pela" Miranda, presidente de la Liga Sanluiseña de Fútbol, exigiéndole que solucione el problema. Claro, la comunicación no fue cordial y el pedido tampoco fue con suavidad. "Arreglá esto, a mí no me hinches con esto", aseguran que fue la orden cortante.

Hay un espejo en Brasil

Tras la destitución del expresidente de la Confederación Brasilera de Fútbol Ednaldo Rodrigues, a principios de diciembre de 2023, FIFA y Conmebol enviaron una carta a las autoridades de la CBF advirtiendo posibles graves consecuencias.

El tribunal eligió a José Perdiz de Jesús, mandamás del Tribunal Superior de Justicia Deportiva (STJD), como jerarca interino de la CBF hasta los comicios.

La FIFA puso el grito en el cielo y advirtió a la CBF con una carta de las posibles consecuencias.

El ente rector del fútbol mundial citó un artículo de su estatuto para remarcar el proceso: "Las asociaciones miembros de la FIFA deben gestionar sus asuntos de forma independiente y sin influencias indebidas de ningún tipo de terceros". Es el mismo artículo por el que el Consejo Federal de AFA intimó a la Liga Sanluiseña de Fútbol, en relación a la intervención de San Luis Fútbol Club.

En Brasil, corren peligro la participación de los seleccionados y de los clubes brasileros en competencias deportivas que rigen bajo las entidades que manejan el fútbol en el planeta y en el continente.

"Si esto no se respeta, la FIFA no tendrá otra opción que remitir el asunto a su órgano de decisión correspondiente para su consideración y decisión, que también puede incluir una suspensión", confirmaron desde la FIFA. El mismo caso es similar en San Luis.

