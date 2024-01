Por la brutal caída, en el interior apuntan a un turismo "barato"

Salir de vacaciones para relajarse y cambiar los aires no parece ser lo que están buscando los argentinos en estos tiempos donde la crisis aprieta y no deja respirar. En pueblos y destinos del interior puntano, afirman que las opciones más solicitadas son los campings, con una tendencia a proveedurías más económicas. Asimismo, algunos ya perdieron las esperanzas de una temporada próspera. En términos modernos, el turismo se plantó minimalista.

“De lo que fue la temporada anterior, realmente esta ha fracasado mucho y creo que vamos a tener una muy mala. En primer lugar, con poca agua y segundo, los turistas no están viniendo a las localidades serranas. Todos los cabañeros están realmente muy preocupados, porque va a ser un año bastante complicado y no tenemos turismo. Debe haber un 20% o un 30%, como mucho”, indicó el intendente de El Volcán, Ricardo Callegaro.

Además, contó que hay mucha decepción y tristeza en el ambiente. “Creíamos que iba a ser una temporada linda, pero no. Va a ser mala y ya se está viendo. El año pasado, en esta época teníamos casi un 80% de ocupación. Económicamente, los aumentos están marcando que no van a venir turistas”, añadió lamentándose y afirmó que desde su Comuna, priorizaron el pago de haberes a los empleados municipales, por lo que tuvieron que cancelar algunos espectáculos.

La primera quincena de enero del año pasado cerró en el 77,6% de ocupación.

San Luis hace más de 20 años que no vive una situación similar en el rubro. Algunos números dan cuenta de esto: en 2001 la temporada de enero cerró en un 56% y para 2002 bajó hacia un 52,5%. El año pasado, la ocupación hotelera cerró la primera quincena en el 77,6%, lo que marca una brutal caída para este enero cruel.

“Es una temporada difícil, si se le puede llamar temporada”, aseveró la presidenta de la Asociación Empresaria, Hotelera y Gastronómica de San Luis, Gabriela García. Subrayó que el nivel de ocupación ronda el 40%.

“Al estar en el centro del país tenemos una gran posibilidad de que venga gente que decide salir dos o tres días. Tenemos la esperanza de que aumente, porque creemos que muchos están esperando ver cuáles son las últimas medidas o cómo se van a organizar económicamente para salir un fin de semana o dos o tres días”, agregó.

Una propietaria de cabañas de Potrero de los Funes detalló que años anteriores, para octubre, ya se vendía todo el verano. Cada año fue variando, pero ahora el impacto es tremendo. Aseguró que la gente está calculando distancias, con lo que es probable que arriben más viajeros mendocinos, por ejemplo, que porteños (por los gastos de combustible).

Números en años: Enero se avecina peor que lo que dejó 2002, donde la ocupación fue del 52,5%, unos puntos menos que en 2001 (56%). Este año es exageradamente más bajo que en 2003, donde llegó casi al 90% (1ª quincena).

En San Francisco, el intendente Sandro Flores pronunció que esta temporada tienen un 45% de ocupación y esperan llegar al 65%. “Hay agua en el río, desde anoche. Es un destino de familias y jubilados, principalmente”, expresó.

Ignacio Segre, integrante de la Secretaría de Turismo de Luján, mencionó que reciben constantemente llamadas consultando por los campings. “Luján tiene 393 plazas y estamos al 80%, pero es por la falta de dinero para ir a Carlos Paz, Merlo o las zonas que tenemos alrededor, por ejemplo. Esto hace que el turismo emergente tenga un poquito más de potencia. Estamos notando la cantidad de llamadas para campamentos; eso se había perdido estos años. Preguntan por los precios de las carpas, del vehículo; es increíble”, enunció.

“Por suerte se está dando vida a esa parte. Tenés lugares en las cabañas, pero no tanto; una familia de 10 integrantes no podría estar. Se van a llenar los campings. Acá tenemos dos balnearios: el primero que fue reinaugurado hace poco y el segundo, que es un poco más caro. El turismo está marcado por una edad alta y por muchas familias”, añadió.

Macarena Benítez, la intendenta de Cortaderas, contó que el 23 de diciembre se dio inicio a la temporada turística con la puesta en valor del Balneario Municipal y agregó: “Justamente hoy (por ayer) mantuve una reunión con algunos prestadores de servicios turísticos y me comentaron que están un poco mejor, porque veníamos medio apagados por la especulación de la temporada. No había llamados, no había reservas, estaba raro. Pero ahora se empezó a mover la cuestión. Tenemos un 68% de ocupación, que es algo más alentador. Esperan, para el fin de semana, superar el 75%. En Cortaderas, particularmente, tenemos un turismo más familiar, la gente que viene es más de la familia, los niños disfrutan de los campings. No es un turismo joven. Pero uno de los puntos más fuertes es el dique Piscu Yaco”.

En Quines, la intendenta, Antonella Macías, informó que si bien la temporada no es mala, el año pasado fue mejor. “La gente suele venir por unos días, alquila las cabañas, algunos vienen a visitar familiares. Se nota un poquito más baja la temporada. A los festivales sí viene mucha gente, pero en los balnearios se ve menos que años anteriores. En cuanto a turistas, ha disminuido, pero la gente del pueblo se ha quedado acá, no se fue de vacaciones, entonces se nota mucho eso”, afirmó.

