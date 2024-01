Amenazó a su ex, baleó al actual novio y lo enviaron a la cárcel

Walter Javier Maidana ya había advertido lo que era capaz de hacer. Nunca logró superar que su expareja, Gladys Tobares, haya entablado una nueva relación con Julio Francisco Coria y por eso amenazó de muerte a ambos. Pero eso no le bastó y el último día de 2023 hizo realidad sus amenazas: al mediodía, pasó en moto por la esquina de la casa de Coria, en la localidad de San Martín, y con un arma calibre 22 realizó tres disparos que impactaron en el cuerpo del novio de su ex. Tobares se salvó porque no estaba en la casa. El 4 de enero fue procesado por el juez Jorge Pinto y enviado al Penal con 120 días de prisión preventiva. Coria recibió tres balazos, estuvo internado días en el Hospital “Ramón Carrillo” y hoy está fuera de peligro.

