Gastronómicos sienten fuerte la baja de la actividad turística

En el primer sábado del año, el movimiento en el camino de San Luis a El Trapiche estaba totalmente calmo. En el mediodía de ayer, la ruta se mostraba vacía, los campings tenían muy poca gente y en los restaurantes escaseaban los comensales.

El rubro gastronómico siente la crisis profundizada por las medidas de Javier Milei, que se entrelazan con las directivas locales de su socio político, Claudio Poggi. Este verano, el flujo de turistas no se ve. La primera quincena de enero suele ser la mejor, pero ahora las cabañas están vacías, hay pocos viajeros y mucha comida casera para evitar un gasto mayor.

“La temporada está bastante floja. Antes de la pandemia, por ahí arrancaba un poquito tarde, pero en pospandemia la gente para Navidad estaba alquilando para pasar las fiestas, este año no. Estos días han sido muy pobres, encima está el tema del agua en el río que también nos perjudicó, porque ese es el atractivo de El Trapiche”, contó María D'Amico, propietaria de la parrilla Ohana Restaurant.

La emprendedora dijo que lo que más piden los clientes son milanesas “para compartir”. Al momento de la visita de El Diario, tenía prendido el fuego en la parrilla, pero no hubo pedidos de asado.

“Acá son pocos los que hacen chivo, nosotros hacíamos todos los días, pero ahora casi no cocinamos porque la demanda es muy baja, hacemos solo los domingos. Nosotros solíamos tener el salón lleno, con gente esperando, y este año no”, lamentó.

D'Amico dijo que por la situación económica es difícil tener ofertas y los pagos con tarjetas complejizan la economía del rubro por las retenciones.

“Es una temporada rara porque tenemos una bajada importante del agua, como lo sufre todo el país, una emergencia hídrica muy grande, entonces afecta a todo lo que es el dique La Florida, que se basa mucho en la náutica. Más allá de que esta etapa está baja, creo que el público tiene que tener propuestas, si vos las generas la gente responde bien”, expresó Fabricio Garis, propietario de Maderos de La Florida.

En la tarde de ayer, esperaban a 16 parejas que iban a jugar un campeonato femenino de Burako.

Garis describió que buscan que la gente no gaste mucho dinero. “A nivel gastronómico, por el incremento en todos los precios, se ve reflejado en la carta. Trabajamos justamente para que la familia no gaste mucho, que venga y disfrute. La situación se nota, por ejemplo, en que ya no te piden un vino de alta gama. Brindamos platos grandes y comida rápida porque la gente viene a hacer náutica y se quiere ir rápido”, precisó.

El emprendedor puntualizó que tiene los lofts ocupados, de tipo hotelero. Anteriormente contaba con reservas para diciembre, enero y febrero, en cambio ahora son más progresivas, pero hay.

“Estoy trabajando con agencias de Córdoba y Mendoza para traer otro turismo y no quedarnos con la conformidad de acá”, remarcó.

Mientras los trabajadores del sector gastronómico esperaban comensales, el aroma de las parrillas encendidas se hacía notar en el ambiente de La Florida. Y es que todo lleva a un “minimalismo” turístico, o a una modalidad más “gasolera”.

Franco Ferreira y su novia dejaron la capital puntana para descansar en el predio de Rancho Movil Club de La Florida por tres días; como ellos, varios de los visitantes son del turismo interno. “Venimos de vacaciones acá porque hay otros proyectos para priorizar en vez de salir de la provincia. Estamos en un proceso de no gastar mucha plata, pero al menos un día prendimos el fuego”, apuntó.

Katerinne Di Gennaro esperaba que se cocinara un lechón. En total, 17 personas de su familia decidieron acampar para disfrutar de unas vacaciones económicas, pero con buena comida.

“Económicamente es muy complicado salir. Yo tenía planes, pero no se pudieron realizar. Quería ir a Potrero porque el año pasado alquilé una cabaña, pero ahora no nos daban los números, así que vinimos acá a acampar”, compartió.

Otra familia, pero de Los Molles, también eligió La Florida. En total eran 30 personas. “Nos damos los gustos y a la vez economizamos”, mencionó Ezequiel Aguilera.

Ayer, el Rancho Movil Club era uno de los predios con mayor cantidad de carpas. “Si lo tengo que comparar con el año pasado, está muy difícil. El turista busca precios. Tenemos montos muy bajos porque la idea es que el club sea familiar. La entrada es de $2.000, menores de 12 años no pagan y los jubilados abonan $1.000, pero igual a la gente le cuesta y vemos mucho menos movimiento que el año pasado. Hay muchas consultas para alquilar y se concreta poco, está difícil la situación”, describió la tesorera Fabiana Peralta.

El espacio tiene camping, comedor y cabañas, entre otros servicios. “El turista de afuera consume; si vienen en carpa, meriendan o se piden un licuado, pero el turista local no. Las comidas se comparten, piden pizzas o algo por el estilo. Está muy floja la temporada, con respecto al año pasado, la cantidad de gente que vino es la mitad o menos”, indicó.