Su hija fue víctima de abuso policial y acusa una persecución

Alfredo Hilario Parrilla habla como padre, como ciudadano y también como miembro de la Policía de la Provincia. Y lo hace en ese orden porque, primero que nada, está preocupado por lo que le ocurrió a su hija adolescente a fines de diciembre, cuando fue víctima de una situación de abuso policial cerca de El Volcán junto a unos amigos.

En diálogo con El Diario, el hombre mencionó sus sospechas de que ese hecho tiene que ver con una persecución que sufre desde 2021, cuando denunció a los hijos policías de un vecino por haberlo golpeado tras una discusión. Rozando el fin de año, Parrilla le envió una nota al Gobernador poniendo su renuncia a disposición en pos de que investiguen a miembros de la fuerza.

El viernes 22 de diciembre cerca de las 2:40 de la madrugada, la hija adolescente de Parrilla, una chica de 15 años, había salido a dar una vuelta en moto junto a un grupo de amigos hasta que a uno de ellos se le rompió la biela de su vehículo y todos debieron detenerse a esperar que alguien los auxiliara. Según lo que la joven le relató a su padre, estaban sobre la ruta 20, a unos 500 metros del puente con la autopista Los Puquios, cuando frenó una camioneta policial con dos efectivos.

“De repente apareció la patrulla policial, un vehículo sin luces, sin balizas ni sirena. Se bajaron dos efectivos, mi hija se paró y de inmediato uno le pegó con la culata de la Ithaca. Ella atinó a cubrirse así que el golpe le dio en la zona de la espalda y se cayó al piso. Cuando hizo fuerza para levantarse le metió otro culatazo más, cargó la Ithaca e hizo un disparo al piso, cerca de la cabeza, y pegó un grito para que no se moviera. Los otros chicos, al escuchar el estruendo, salieron corriendo y automáticamente el efectivo levantó el arma, disparó de nuevo y le pegó a un chico y lo dejó herido en la pierna”, relató Parrilla. Este medio no logró ubicar a esa otra víctima, pero un video que circula en las redes da cuenta de que el chico terminó herido con un perdigón en la zona del gemelo derecho.

Hace 12 días, Parrilla le envió una nota a Poggi pidiendo una "limpieza" en las fuerzas públicas.

“Después, estando el chico tirado, los policías le rompieron toda la moto a patadas. El tanque, le arrancaron las luces, le cortaron los cables a la batería, la dejaron destruida; y cuando se iban yendo le quitaron el casco a mi hija, que todavía estaba en el piso. Al casco le dijeron que no lo iba a ver nunca más, ‘rajá ya a la mierda de acá’ le dijeron”, explicó el hombre. Los daños a ese vehículo, una moto Honda gris, también quedaron en evidencia con un video en las redes.

La chica también le dijo a su padre que los efectivos los obligaron a desbloquear sus teléfonos para asegurarse de que no habían grabado la situación, y que luego se marcharon sin más. Hasta ayer, Parrilla no tenía novedades de que esos efectivos hayan sido identificados.

El problema radica en que su hija vive con su madre, que realizó la denuncia de lo ocurrido el sábado 23 de diciembre, en la dirección de Asuntos Internos de la Policía, pero él no tiene buena relación con la mujer y no está al tanto de qué le han informado. No obstante, también está preocupado por ella, que también es efectivo policial en ejercicio y, según él, teme por que la persigan institucionalmente.

Una cadena de favores

“Esto que le pasó a mi hija es una cadena de favores entre jerarcas, con mayor jerarquía, que van al apriete como ocurría en tiempos de los militares y los guerrilleros”, lanzó Parrilla sin tapujos ya que, a su forma de ver, lo que le pasó a su hija Sofía está asociado a la denuncia contra otro efectivo que los agredió el domingo 7 de marzo de 2021, en su casa de calle Felipe Velázquez de la capital.

En resumen, el hombre aduce haber tenido problemas con su vecino, un agente penitenciario retirado, que derivó en que dos hijos policías lo golpearan con el arma reglamentaria de uno de ellos y luego con una patada en la cabeza. Al día siguiente Parrilla denunció el hecho en los Tribunales y la causa recayó sobre el fiscal de instrucción Esteban Roche.

En ese momento el hombre era civil, pero a mediados de 2023 fue reincorporado a la Policía de la Provincia con la jerarquía de agente, para prestar servicio en el destacamento policial del barrio Tibiletti. Meses después, el 13 de septiembre, Parrilla participó de un procedimiento en el que se topó con su agresor, a quien señala como un oficial de apellido Figueroa, quien no solo lo increpó delante de sus colegas, sino que se negó a brindarle sus datos, con los que la fiscalía no contaba.

Tras esa situación, Parrilla fue a Jefatura Central a hablar con la jefa de turno para ponerla al tanto de lo ocurrido, pero como parte del proceso interno, le dijeron, las autoridades le retuvieron el arma reglamentaria el 22 de octubre y lo enviaron con tareas pasivas a la Comisaría 3ª; hasta que finalmente lo pasaron a disponibilidad.

El motivo es que Asuntos Internos contaría con otra versión de los hechos en los que presuntamente Parrilla usó su arma reglamentaria para amenazar a Figueroa, quien por rango es su superior. “Todos mienten, acá hay una cadena de favores, está todo arreglado. No me dijeron nada. Sobre él no me informaron nada, pero como es el oficial y yo soy agente, siempre el de arriba le aprieta la cabeza al de abajo, se llama chapear la jerarquía”, sostuvo.

El 28 de diciembre, a través de su abogado, le envió una carta con pedido de audiencia al gobernador Claudio Poggi, a quien le pidió “limpiar las fuerzas policiales y penitenciarias, la corrupción enquistada en el gobierno, y mi renuncia sin causa ni motivo para ayudar a que en San Luis exista justicia”.

Redacción/MGE