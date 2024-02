Desconcierto y angustia por la falta de pago de las Becas 22 AG

No hubo pago. Las y los beneficiarios de las becas no cobraron como lo esperaban. Foto: Juan Andrés Galli.

La semana cerró con desconcierto y angustia para una gran cantidad de beneficiarios de las Becas 22 AG que no recibieron el pago que deberían haber cobrado ayer. Ante la falta de información oficial, algunos grupos populares de las redes sociales de Villa Mercedes se llenaron de consultas para conocer cuáles serían los motivos. Con el correr de las horas, las consultas se hicieron más frecuentes y se replicaron en varias localidades de la provincia. El gobierno de Claudio Poggi habilitó un formulario para hacer los reclamos, para que puedan corroborar si se trata de un error.

"Lo poco que sabemos, por comentarios de la gente, es que los mayores de treinta años ya no van a cobrar más, pero creo que por lo menos nos deberían haber avisado. Yo soy ama de casa y tengo una nena de 11 años y un varón de 13, los dos con discapacidad, y están a cargo mío. Realmente era una ayuda con la que contaba", mencionó María José Pérez, una vecina del barrio Las Rosas.

Todos mencionan lo mismo: que cuando se anotaron, nunca les dijeron que la edad iba a ser un motivo para que dejaran de percibir el incentivo económico.

"Llamé a la Autopista de la Información, me derivaron y después siempre me dio ocupado. Pude leer por Facebook que a los mayores de 30 les han dado la baja. Es muy angustiante, porque esa plata me ayudaba muchísimo para poder pagar el alquiler", dijo María Soledad Ochoa, otra ciudadana del barrio Hipólito Yrigoyen.

La emprendedora contó que junto a su marido vende pan casero por la mañana y por la tarde, para vivir. "Ver que no tenés esa plata depositada te deprime, te pone mal, porque era una ayuda económica. Yo no sé qué hacer, porque contaba con eso. Cuando estaba Alberto, vos sabías que iba a estar; ahora es pura incertidumbre. Estos son los cambios del nuevo Gobernador que tenemos", expresó Ochoa.

Los consultados mencionaron que cumplieron con todo lo que les habían pedido en el último censo para beneficiarios de planes sociales. Completaron todos los puntos y en ninguna instancia les aclararon que la edad podría ser motivo para que perdieran la beca.

"Yo hice todo y hoy me enteré de que no había cobrado, algo que hacía desde 2017. El último pago fue en diciembre, cuando lo adelantaron, y de ahí, nada más. Yo tengo 32 años y nunca me dijeron que por eso no me iban a pagar más o dar de baja", aseguró Silvana Pérez, quien trabaja haciendo arreglos de costura en su vivienda y es mamá de una niña de tres años.

La situación generó un descontento generalizado dentro de las jefas y los jefes de hogares. Muchos pertenecen a los sectores más vulnerables de las distintas localidades de la provincia y contaban con los $37.000 que les deberían haber depositado ayer. Para estas familias, el dinero era el impulso que necesitaban para poder llegar a fin de mes en el brutal contexto económico que atraviesa la Argentina, que cada vez recrudece más por las decisiones del Ejecutivo nacional y del Gobierno de la Provincia.