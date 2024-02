Juveín Quiroga: "El PJ no comparte y repudia toda persecución política"

El clima político está más que convulsionado en Villa Mercedes desde finales del año pasado y se intensificó desde que la gestión municipal parece haberse alineado con el gobierno de Claudio Poggi. Quien salió a levantar su voz esta vez fue Juveín Quiroga, un histórico dirigente justicialista, quien remarcó la necesidad de que el peronismo tenga una visión de unidad y no se guíe por personalismos, además de cuestionar la ola de despidos que aquejan a la provincia.

"El partido no comparte y, por lo tanto, repudia todo tinte de persecución hacia cualquier persona que esté o haya estado en la administración pública y que, por pensar distinto, se la juzgue y se la deje sin trabajo", expresó en declaraciones realizadas en FM Lafinur.

El exconcejal y exdiputado sufrió en carne propia el ajuste que realiza el Gobierno en diferentes entidades, como en el Molino Fénix, por ejemplo. Es que Quiroga se desempeñaba desde hace varios años como coordinador de seguridad del Parque La Pedrera, pero fue obligado a renunciar desde que llegó una nueva administración.

"Este es el manejo que tiene la gestión de Poggi, que toma este tipo de medidas. Yo pedí explicaciones, porque me capacité y rendí un examen para ingresar; no entré porque algún funcionario me haya metido. Y no tuve respuestas", reclamó.

Por eso, afirmó que en su caso y en el de muchos de quienes fueron desvinculados de sus funciones, se trató de una "cuestión política", por ser militante desde hace más de 37 años en la provincia.

En ese contexto de destratos, señaló que es fundamental que el Partido Justicialista deje de lado sus diferencias y se convierta en una fuerza de resistencia a las políticas provinciales y también las impulsadas por el presidente Javier Milei.

Había sido consultado por las declaraciones realizadas por el intendente Maximiliano Frontera, quien había pedido una renovación del partido en una entrevista. "En política hay que tener una visión de unidad, de integrar. Este es el desafío que tiene el peronismo. Hay que convocar al Congreso en los primeros días de marzo y todos los puntos de vista los vamos a poner sobre la mesa, los vamos a hablar como corresponde y vamos a elaborar las ideas que consideramos que tenemos que llevar adelante, más en este momento que tenemos en Argentina, de una gestión que pone en tela de juicio nuestras convicciones más importantes", dijo.

Juveín sabe bien lo que es dar batalla por defender sus ideales. Durante el golpe de Estado de 1976 fue preso político y sufrió torturas a lo largo de tres años, hasta recuperar su libertad. "Así como enfrenté la dictadura, también voy a afrontar estas gestiones que se manejan con los mismos criterios", sentenció.