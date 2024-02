Pitón mantuvo el ritmo y se quedó con el Rally de Villa Larca

Gracias a un auto sólido y con notable eficacia para mantener la renta que había marcado en la etapa inicial, Guillermo Pitón (VW Trend) se adjudicó ayer el 9° Rally de Villa Larca, prueba inaugural para la temporada 2024 del campeonato provincial de la especialidad, y que para el público resultó entretenida para los miles de fanáticos que alentaron el paso de los pilotos desde la vera de los caminos.

El campeón de la clase A del torneo entrerriano —especialmente invitado para la ocasión— detuvo los relojes en 01h01'04"7 para cerrar los 99,9 kilómetros de carrera. El oriundo de Gualeguay fue navegado por Juan Pablo Capurro. El segundo escalón del podio quedó en manos de Fernando Pela (VW Trend), quién había dominado en los primeros tramos de la etapa 1, pero un vuelco —sin ningún perjuicio físico para el binomio, ni de importancia para su máquina— le hizo perder tiempo valioso y permitió que Pitón tomara la vanguardia. A su vez, otros pilotos de la clase A como Luis García, "Espy" González y Rodolfo Zapata sufrieron tropiezos mecánicos y se retrasaron.

Gran carrera. Feliciano de la Mota ganó su clase y quedó 3° en la general. Foto: gentileza.

Todos esos factores ayudaron para que Pitón se escapara en el cronómetro. Ayer, el entrerriano hizo una carrera inteligente, no cometió errores, su auto no le generó ningún contratiempo y de ese modo mantuvo la distancia con un Pela que no pudo "correrlo". Tras el vuelco su auto ya no era el mismo del comienzo, pero le alcanzó para terminar segundo y cosechar buenos puntos de cara al futuro. Cerró su faena a 01'38"0 del ganador en el clasificador general.

En el resto de las categorías la lucha fue más equilibrada durante las dos jornadas. Feliciano de la Mota (Ford Fiesta) culminó una gran carrera al finalizar tercero en la general y quedarse con la victoria en la división RC5. Quedó a 04'08"4 del vencedor.

El entrerriano Guillermo Pitón y su navegante Juan Pablo Capurro fueron los ganadores en Villa Larca. Foto: ANSL.

La clase N2 tuvo un cierre dramático porque el local Marcelo Vilchez (VW Gol) y Jorge García Quiroga (VW Gol) lucharon por el triunfo hasta el final. Ganó el hombre oriundo de Villa Larca por 21 segundos.

En la categoría N7 también hubo lucha porque lideraba Pablo Chacón (VW Gol), pero se retrasó y finalmente el hombre de Tilisarao, Emilio Balestro (VW Gol), festejó.

Por la N6, a pesar de penalizar por cambiar su caja de cambios maltrecha, el sanjuanino Mario Gómez (VW Gol) mantuvo la diferencia que había hecho y festejó. Segundo quedó Pasual Cedrán (VW Trend). Por su lado, en una pulseada de hombres de La Toma, Orlando Puliti, le ganó a Federico Arito en la división N2 Estándar.