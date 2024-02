El Rally de Villa Larca "aprobó" y coronó a un ganador entrerriano

"Me encantó, fue una buena carrera. Es la segunda vez que venimos a San Luis y esta vez nos tocó ganar. Villa Larca es un rally muy rápido, llano, pero exigente. Estamos muy contentos y los chicos de la Clase A son todos muy buena gente", expresó Guillermo Pitón, con una inconfundible tonada mesopotámica. Detrás de sus gafas negras, el oriundo de Gualeguay, Entre Ríos, no paraba de sonreír, al igual que Juan Pablo Capurro, su navegante. El binomio ganador tuvo un feliz regreso a su tierra tras ganar la primera fecha del Campeonato Provincial de Rally. La carrera, según pilotos, dirigentes y periodistas, sacó un "aprobado" en lo organizativo. No mostró sobresaltos e incluso logró respetar los horarios previstos, y en lo deportivo tuvo un ganador sorpresivo, que fue oportuno cuando tuvo la chance de quedar líder y luego, con eficacia y el andar firme de un buen VW Gol Trend, se quedó con el trofeo mayor.

Si bien fue una prueba que terminó bien y sirvió para que el Campeonato Provincial pusiera primera, es innegable subrayar que el parque automotor que mostró el Rally de Villa Larca fue muy acotado. Largaron solo 37 autos sobre 41 inscriptos. Un número bajo si se compara con las pruebas del año pasado.

De todos modos, en lo meramente competitivo, cuando el cronómetro se activó y los autos atravesaron los tramos, la lucha por el triunfo enloqueció a los fanáticos que llegaron hasta la Costa de los Comechingones.

En parte de la primera etapa, la Clase A mostró una lucha que entusiasmó a muchos, con Pela, García, González, Zapata Etchepare y Pitón dentro de un pelotón que prometía adrenalina.

Pero los autos del "Chileno", el "Espy" y "Quiro" sufrieron en lo mecánico y cedieron terreno. Fernando Pela volcó, pero pudo seguir, y ahí el entrerriano Pitón fue oportuno. Sacó un buen colchón de tiempo y en la segunda etapa, y cuidó esa diferencia para cerrar la carrera en su favor.

"Buscamos siempre ser muy estables. Tratar de mantener el ritmo desde el primero al último especial. Hace tres años formamos el equipo, con muy buenos mecánicos. Somos un gran grupo y eso nos permitió salir campeones en nuestra provincia. De 9 carreras ganamos 7 y ahora nos invitaron los chicos de San Luis, vinimos y pudimos ganar. El auto en todo momento fue sólido y con Juan Pablo (Capurro) hacemos un buen trabajo. Queremos dedicarles el triunfo a nuestro equipo y a las familias. Y agradecerle a la gente de acá por la invitación. Vamos a volver en algún momento", señaló Pitón apenas bajó del podio con el trofeo en sus brazos.

Peleas hasta el final

En el resto de las categorías, Villa Larca entregó emociones hasta el final porque en la N2 Marcelo Vílchez y Jorge García Quiroga aceleraron a fondo hasta en los últimos metros, con triunfo para el dueño de casa.

La RC5 quedó en manos de Feliciano de la Mota, quien también subió al tercer escalón del podio en la general (segundo fue Fernando Pela). Pero la batalla por el segundo lugar de la categoría fue apasionante, con Giuliano Simioni y el "Turco" Edgardo Marcos sin regalar ni un segundo en cada tramo.

Algo parecido pasó en la N7 entre Emilio Balestro y Ángel Sanmartino, con triunfo para el primero por un puñado de segundos.

En definitiva, Villa Larca fue una prueba con final positivo. Sirvió como punto de partida. Solo resta esperar por que se sumen más máquinas en la próxima fecha.