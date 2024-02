Salud: insisten en el pago de nueva escala salarial y un bono de $70 mil

Los profesionales de la salud continúan en estado de alerta por la falta de pago de la escala salarial que rige desde noviembre, correspondiente al Convenio Colectivo de Trabajo 122/75, y porque en los primeros días de febrero tenían que cobrar una suma fija de $70.000, que no fue abonada.

Por ambos motivos, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA) envió una carta documento al gobierno provincial para que en el plazo de 72 horas, una vez recibido el documento, se abone lo adeudado.

El malestar del sector está en crecimiento. La nueva gestión provincial ha abonado los salarios en dos cuotas y sin los incrementos correspondientes que están homologados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación. Ante esa situación, los trabajadores esperaban un bono que les ayudaría a contrarrestar de alguna manera la creciente inflación. Esa suma fija debía abonarse antes del 9 de febrero, pero el dinero no apareció.

"La Comisión Directiva ha declarado el estado de alerta y movilización en toda la provincia de San Luis. Hemos tenido que hacer acciones correspondientes porque los afiliados están en una situación complicada. Además de la inflación, que no para, el costo de vida es sumamente altísimo, como es de público conocimiento, y no recibir los incrementos que por ley ya están acordados y homologados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación a nosotros nos complica enormemente para vivir. La verdad es que es un momento crítico", declaró el secretario general de ATSA, Aníbal Gómez.

El gremialista expresó que si el Gobierno no abona lo adeudado, tomarían otras medidas legales correspondientes. "La falta de pago de la nueva escala salarial de noviembre, diciembre y la suma fija por única vez, además de haberles afectado enormemente a todos, es de público conocimiento que se debe cumplir la ley y no sé cuáles serán los justificativos por los que no lo hicieron", manifestó.

Gómez expresó que el sistema de salud se sostiene gracias a la vocación de los profesionales. "Los trabajadores dieron todo el esfuerzo. Los compañeros cuando tuvieron que estar en la trinchera estuvieron, pasaron la pandemia, a la que le pusieron el pecho, decían que eran héroes, los aplaudían, pero eso no alcanzó. Hay muchas cosas para revisar", expresó e indicó que hay una falta de diálogo por parte de la Provincia.

"Puedo garantizar que si la salud funciona en San Luis, es por el esfuerzo y el trabajo de todos los trabajadores. Estamos convencidos de que acá hay que gestionar. Uno habla con algunas personas o directores y desconocen un montón de cosas. En cada dirección tienen que poner una persona que sepa lo que es el área de salud, entonces esto va a facilitar llevar adelante una atención adecuada como merece nuestra comunidad", sostuvo.

Según Gómez, los trabajadores se siguen esforzando a pesar de la situación económica y del desdoblamiento de sueldos que los afectó.

"Solicito que nos sentemos en una mesa y veamos si la situación es tan gravosa y están tan imposibilitados para cumplir con las obligaciones que tiene el Estado. Hagamos una mesa concertada, veamos dónde están las problemáticas y qué solución le damos al tema. Convoquemos a una reunión generalizada para ver y entonces ahí lo vamos a entender, pero este silencio y el decreto de emergencia no nos satisface", manifestó.

Gómez recordó que solicitaron audiencias a diferentes ministerios y no hubo respuestas favorables.

La situación es compleja y San Luis corre riesgo de perder profesionales que se instalaron en la provincia porque tenían una oportunidad laboral que valía la pena. "Tengo esperanza. Tenemos que poner énfasis en la educación, la justicia y la salud; son tres cosas primordiales, al menos para tener diálogo, no esta situación tan fría", dijo. "Antes de este Gobierno —continuó— se daban a cuenta de futuros aumentos y cuando aparecía la nueva escala, se compensaba. Estábamos acostumbrados a otra cosa: todos los meses éramos convocados para recomponer los salarios; es la realidad".

El sindicalista aseguró que los profesionales de la salud no van a hacer abandono de pacientes ni van a dejar los servicios. "Pero sí vamos a hacer las guardias mínimas. Que la comunidad nos disculpe, que nos sepa entender. El salario ya es bajo, ya no nos alcanza, la inflación nos mató y que no nos paguen... ¿qué más podemos hacer?", lamentó.