Cuarenta familias de parajes no tienen agua hace dos meses

El gobierno de Claudio Poggi sigue sumando reclamos sin resolver. Esta vez es el turno de los parajes que se abastecen del acueducto San Martín.

Desde hace dos meses, los vecinos de la zona rural no tienen servicio de agua y nadie les soluciona el problema, según indicaron.

Pablo Rodríguez vive en Mendoza, pero sus padres residen en el paraje San Isidro. Asegura que desde hace dos meses que no cuentan con el servicio hídrico y que él mismo se encarga de hacer los reclamos. Afirmó que ha ido a la Municipalidad y le dicen que el problema no les corresponde, que es responsabilidad del gobierno provincial.

"El acueducto está, el problema es que no tienen acceso al suministro. Hicimos el reclamo a la empresa que regula, que es San Luis Agua, y no nos dan respuesta. El tema es que no hay mucha gente en la zona y como son de campo, no hacen todos los reclamos. Yo hice los reclamos y me dicen en San Luis Agua que no es su jurisdicción y en la Municipalidad dicen que es de Recursos Hídricos; así se van tirando la pelota entre ellos", explicó Rodríguez.

En los parajes, el agua se destina al llenado de tanques, para riego y en sanitarios.

Según estimó el joven, serían unas cuarenta familias las afectadas por la falta del recurso hídrico en pleno verano.

Rodríguez alzó su voz en busca de una respuesta y para colaborar con los vecinos de la zona rural, quienes muchas veces no saben a quién recurrir o no son escuchados.

"El acueducto no es de agua potable, se utiliza para el uso en los tanques de agua, para el baño, para regar. A pesar de que no es agua potable, les facilita un montón el día a día a los usuarios. En su momento, también la Municipalidad respondía y les enviaba camiones hidrantes para llenar cisternas y tanques de agua, pero es cada tanto, tampoco es algo permanente", detalló.

Afirmó que la obra está hecha y desea contactar a quien sea responsable de la administración para manifestar la situación en busca de una solución. "Los vecinos comentan que alguien de un campo corta el paso y desvía el agua para regar. El problema es que nadie da una respuesta oficial y no sabemos a quién recurrir para hacer un reclamo o denuncia", explicó.

Rodríguez comentó que no solo el paraje San Isidro se ve afectado, sino también Puerta Colorada, San Ramón, Guanaco Pampa y Los Lobos, entre otros.

"Mis viejos se jubilaron y el sueño de ellos era vivir ahí, porque mi abuela era de la zona", contó Rodríguez, quien intenta solucionar el problema de sus padres desde la provincia vecina de Mendoza.

"Son gente de campo, hay una casa cada tanto y ellos van a la Municipalidad a hacer el reclamo, pero les contestan que no es su jurisdicción y no pueden hacer nada. Yo estoy haciendo lo que está a mi alcance para ver si se puede solucionar", expresó.

En 2018, cuando la obra del acueducto estaba por finalizar, se estimaba que abasteciera a localidades y parajes como Las Chacras, El Paraíso, Los Pocitos, Villa de Praga, Guanaco, Pampa, San Isidro, Puerta Colorada, Rincón del Carmen, Tela Verde, Las Aguadas, Las Lagunas, La Cocha, San Martín, Guzmán, Cabeza de Novillo, Lagunas Largas, El Puesto, Casa de Piedra, Potrerillos, La Ramada, San Rafael, Planta de Sandía, Divisadero, El Algarrobal, Los Lobos (zona alta), El Quebracho y Las Rosas.

La estructura tiene unos 290 kilómetros y es alimentada por los ríos Las Chacras y Río Grande.

Mientras ninguna dependencia gubernamental se hace cargo del acueducto San Martín, unas cuarenta familias pasan las altas temperaturas del verano sin el suministro hídrico básico y sin respuestas oficiales.

