Indignante: siguen los reclamos por las malas liquidaciones de estatales

En medio del brutal ajuste del gobernador cordobés, Claudio Poggi, donde imperan los salarios en cuotas y el hundimiento del poder adquisitivo de los trabajadores estatales, la saga de injusticias no para de dar tela para cortar. Y es que, a todo el devenir de problemas se suma el malestar de los trabajadores por la mala liquidación.

Puertas adentro, no hay respuestas concretas, salvo algunas excusas efímeras. Tampoco hay intenciones visibles de buscar una solución definitiva y ágil. Se trata de unos 600 empleados, de distintos sectores, que no percibieron sus haberes en tiempo y forma. Deberían haber cobrado el 29 de enero la primera cuota correspondiente a ese mes, pero en los hechos las cuentas están vacías. La indignación no tardó en generalizarse.

En más de 50 días, desde que comenzó la nueva administración, el Ejecutivo no logra normalizar cuestiones esenciales que hacen a los derechos más elementales de la gente, como la parte salarial.

Un referente de tercera línea de Capital Humano, el jefe de Prensa, Darío Calderón, comentó que hay dos razones que impiden que los empleados no puedan acceder a sus sueldos.

Por un lado, los funcionarios que realizaron el censo a fines de diciembre no cumplieron con el proceso de notificar: hubo empleados a los que les tomaron los datos y no fueron presentados a Recursos Humanos en tiempo y forma, lo que ocasionó que no quedaran debidamente registrados.

Esto demuestra un nivel de improvisación muy grande por parte del gobierno provincial y una falta de sensibilidad total de los funcionarios que debían completar la encuesta. Cometieron un gran daño al no presentar los formularios correspondientes.

Un caso se generó en el área que tiene a cargo Liliana Petrino, quien no cargó bien los datos y por ende los trabajadores no cobraron el pasado lunes, aseguró una empleada de esa sección.

La otra causa que provocó la dilación fue que algunos no están registrados. Es decir, más allá de que fueron censados, tienen que rever su situación.

No obstante, ante estas graves irregularidades, Calderón aseveró que los distintos problemas los iban a solucionar en esta semana; si eso no ocurre, cobrarán directamente todo el sueldo en la próxima semana, cuando el Ejecutivo dijo que depositaría la segunda parte de los haberes (el 6 de febrero).

Independientemente de las razones que aducen frente a la impericia y la decadencia, en definitiva hay unos 600 trabajadores que están afectados, es decir, unas 600 familias que son vulneradas en medio de una crisis económica nunca antes vista.

El Ejecutivo no se sincera ni admite que con la encuesta se cometieron errores imperdonables. Nunca confirmaron oficialmente que tratarán de solucionar el inconveniente lo antes posible.

Mientras tanto, la gente tiene que hacer malabares ante las necesidades diarias y distintas obligaciones como los pagos de tarjetas de crédito, préstamos, entre otros.

Quedará ver hasta dónde es capaz de llegar la inoperancia y la insensibilidad del gobierno de Poggi.