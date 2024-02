Tigre-Chacarita, suspendido por una agresión a un jugador

El partido que Tigre le ganaba a Chacarita por 1 a 0, por los 32avos de la Copa Argentina en la cancha de Arsenal de Sarandí, fue suspendido a los 5 minutos del segundo tiempo por una agresión al jugador "funebrero" Fernando Brandán, quien recibió un botellazo en la cara arrojado desde una tribuna.

La agresión ocurrió luego de que el árbitro Ariel Penel expulsara por doble amonestación al volante de Tigre, Agustín Cardozo. El partido se jugó sin la presencia de hinchas de Chacarita, que tuvieron el acceso prohibido por una sanción de los organismos de seguridad, luego de los episodios de violencia en los que murió un hincha el pasado 3 de febrero, en su estadio de San Martín, en el encuentro ante Deportivo Maipú por la Primera Nacional.

De todos modos, varios hinchas del "Funebrero" se acercaron este miércoles a las inmediaciones del estadio y arrojaron bengalas y otros elementos de pirotecnia.



El partido no dejó mucho, aunque a Tigre se le interrumpió la posibilidad de cortar la mala racha: en la Copa de la Liga suma un punto de los 18 jugados y el de Alemán fue el primer gol que marcó el equipo en lo que va de la temporada, una situación que tiene a su DT, Néstor "Pipo" Gorosito, en la cuerda floja.



Instantes después de la apertura del marcador llegó la interrupción del partido: Cardozo fue expulsado por doble amonestación, se armó un tumulto de jugadores alrededor del árbitro y desde una tribuna ocupada por simpatizantes de Tigre se arrojó una botella que dio de lleno en el rostro de Brandán.



Luego de varios minutos de deliberaciones entre futbolistas, técnicos, dirigentes y árbitros, el cuerpo médico de Chacarita informó que Brandán no estaba en condiciones físicas de seguir y se decidió la suspensión del encuentro.



En declaraciones posteriores a su decisión final, el árbitro Penel indicó: "Todos vieron lo que sucedió. La doctora de Chacarita certificó que el jugador no podía seguir y suspendimos el encuentro dada la gravedad del hecho".



"Ahora le pasaremos el informe al Tribunal de Disciplina y allí se tomará la decisión que consideren pertinente", concluyó.

Télam / NTV