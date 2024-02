Repara motos gratis a quienes deben llevar a sus hijos al colegio

Cuando la necesidad aprieta en los bolsillos, cada vez son más las personas y las instituciones que encuentran alguna manera de ayudar a los demás. Algunos lo hacen con alimentos, con ropa y diferentes donaciones, mientras que otros lo hacen brindando su tiempo y sus conocimientos. Este último es el caso de Agustín Ceballe, de Justo Daract, quien decidió brindar lo que sabe de mecánica para reparar las motos de los padres que deben llevar a sus hijos a la escuela y no tienen cómo pagar un arreglo.

El joven hace un poco de todo para ganarse la vida. En general se dedica al mantenimiento, desmalezado y corte de césped, limpieza de terrenos y de plazas, entre otros. Y aunque no tiene un taller propio, también suele ir a los domicilios para revisar los vehículos y solucionar cualquier tipo de falla.

La idea surgió, justamente, cuando algunos clientes le consultaban precios y después no terminaban de encargar el trabajo, aun cuando no eran tareas difíciles ni requerían repuestos tan costosos. “Surgió así, porque vi varios casos y se me ocurrió darles esa mano a las personas que realmente lo necesitan, para que puedan tener otra vez el medio de movilidad, que hoy en día es todo”, contó el chico de 26 años.

Incluso, agregó que en una localidad pequeña como Justo Daract muchas familias se conocen y sabe que hay vecinos que tienen sus motos guardadas desde hace tiempo por no disponer del dinero para mejorarlas.

Desde que publicó en las redes sociales su iniciativa, los mensajes le llovieron. Y aunque su idea inicial era arreglar las que pudiera solo el domingo, sabe que deberá continuar durante más días por la necesidad y los pedidos que recibió.

"Me hablaron muchísimas personas, incluso hay como tres motos que necesitan cambiar las cubiertas y no pueden hacerlo porque están muy caras para comprarlas y no tienen los recursos para ponerlas en condiciones. Pero me ha contactado gente que me ha donado cosas y se formó toda una cadena de solidaridad al instante", comentó.

Agustín no puso ningún tipo de condición para hacer las reparaciones, ni por dificultad ni por cantidad de tiempo que demanden, siempre que sean trabajos de mecánica. "Hay algunas cuestiones básicas de electricidad que hago, pero hay otras instalaciones que prefiero no hacerlas para que nadie tenga ningún problema ni haya riesgos después", aclaró el joven.

Aunque también trabaja en una fábrica y debe encontrar los momentos para ocuparse de las motos, en realidad pasar tiempo con los rodados no es un inconveniente para Ceballe. Su padre le transmitió el amor por andar en dos ruedas desde chico y durante mucho tiempo compitió como motociclista. "La verdad es que es mi pasión y ahora quise ofrecerla para ayudar", dijo.