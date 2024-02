El Círculo Odontológico reclama a Dosep por la falta de pago

Todavía no se cumplen los dos meses de gestión del nuevo gobierno provincial y se multiplican los sectores que padecen los ajustes. Distintas áreas de la salud de la provincia vienen reclamando la falta de pago de la obra social del Estado, Dosep, con todos los problemas que esto acarrea. El Círculo Médico, a partir de hoy, cobrará un plus a los afiliados de la obra social estatal cada vez que realicen una consulta o requieran de alguna práctica médica, debido a que Dosep no puede cubrir los costos actualizados. Lo mismo ocurrirá con los tratamientos de salud bucal.

Para continuar leyendo, ingresá a tu Suscripción INGRESAR ¿No tenes Suscripción? Elegí tu plan: SUSCRIBIRSE