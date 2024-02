Pablo Solari, el primer sanluiseño en meter un gol oficial con la Selección Argentina

Pablo Solari sigue haciendo historia para el fútbol de San Luis. El chico de Arizona, de 22 años, se convirtió en el primer sanluiseño en marcar un gol oficial con la Selección Argentina. El delantero de River Plate marcó el primer tanto en el encuentro que la “Albiceleste” disputó contra Paraguay por la segunda fecha del cuadrangular final del Preolímpico en Venezuela.

Solari convirtió a los tres minutos tras un centro llovido, que la tocó con la derecha al palo lejano del arquero paraguayo, Ángel González. Fue el 1 a 0 parcial. El encuentro terminó 3 a 3.

A los 62 minutos fue reemplazado por Claudio “Diablito” Echeverri. Y no le gustó el cambio del DT Javier Mascherano, y se fue enojado.

“A la hora de definir no se me estaba dando y los delanteros vivimos de los goles. Tengo que estar tranquilo para ayudar al equipo. Me hubiera gustado una victoria”. Pablo Solari.

“Tampoco podemos estar pensando en los fallos arbitrales porque cuando se cobra una falta ya está, y nosotros tenemos que pensar en hacer la diferencia siendo superiores al rival”. Pablo Solari.