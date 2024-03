Ganadera rematará invernada y cría en el norte de San Luis

“Será un remate relativamente chico, porque en esta fecha todavía hay productores que no terminaron el servicio de los animales, la mayoría son de campos naturales, todavía no inició la vacunación y los terneros nuevos todavía no están dados de alta para venderse. Es una feria que normalmente se lleva vacas y toros de descarte, algunos novillitos y vaquillonas que salen por falta de pasto, entre otros aspectos”, indicó Lucas Abdallah, propietario de la consignataria Ganadera del Sur, quien organizó el remate de invernada y cría, que se realizará este viernes a las 11 en el predio de la Sociedad Rural del Norte, en Quines.

“En función de estas cuestiones productivas hacemos este encuentro que les permitirá a quienes compraron animales el año pasado, en la exposición de Quines, que puedan entregar y cancelar la compra de toros o vaquillonas. La venta se compensa con la compra y ellos cancelan sus operaciones”, dijo el productor ganadero.

Ante el panorama nacional, Abdallah opinó que este año “va a ser muy difícil hacer pronósticos. Pasa con toda la economía en general, con los precios de absolutamente todo. Es un año especial y evidentemente va a haber que ir analizando los valores semana a semana, día a día, de acuerdo a las diferentes medidas que se vayan tomando, a lo que sucede con el dólar, a lo que sucede con los mercados, con el consumo y con las exportaciones. Es un tema que hasta que no se acomode y se estabilice un poco el país, en materia de precios es una consulta permanente por parte de los clientes”.

Además, aseguró que la agenda continuará fija, la actividad será la misma, “trabajaremos siempre defendiendo los valores de la hacienda que nos consignan los clientes de acuerdo al mercado y al momento. Es nuestro compromiso siempre y es lo que hacemos el día del remate”, afirmó Abdallah, quien también se ocupa de manejar el martillo en cada encuentro.

El consignatario adelantó que la oferta de ganado girará en torno a las 500 cabezas. “Mencionaba que es relativamente chico este encuentro, porque en la ciudad de San Luis contamos alrededor de mil quinientos y dos mil animales. Quines es una plaza un poco más chica; tenemos proyectado ir cada 60 días. Lo mismo haremos con San Rafael, en el predio del Algarrobal”, señaló.

Este año cambiaron los horarios. “Que los remates terminaran de noche nos complicaba hacer controles, preparar las parcelas de las guías de salida y todas las tareas que implican mover la hacienda”, concluyó.