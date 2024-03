Para ser de clase media, una familia porteña necesita ingresos superiores a $1 millón

Para continuar manteniendo un estilo de vida de clase media, una familia tipo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) ya son necesarios ingresos por $1.017.520, monto que se desprende del 14,1% de inflación (Índice de Precios al Consumidor, IPC) difundido este lunes por la Dirección General de Estadística y Censos de ese distrito.

Pese a la sideral cifra que demanda pertenecer a eso sector socioeconómico, los cálculos solo incluye a los propietarios, ya que no incluye a las familias que alquilan en la capital del país.

Además, para no quedar bajo la línea de la pobreza, un hogar debe reunir mensualmente $814.017 para no quedar bajo la línea de pobreza; mientras que para no ser indigente, fueron necesarios por lo menos $419.844 por mes.

Los cálculos se basan en la evolución de las líneas de pobreza e indigencia. Durante febrero la línea de indigencia correspondiente a la Canasta Básica Alimentaria fue de $402.752, un aumento de 14,89% sobre enero (en línea con el índice de inflación) y de 310,2% interanual, aquí si hay una diferencia ostensible con la inflación que alcanzó los 264,5%. La inflación pegó 45 puntos porcentuales por encima a los indigentes que a la población en general.

La canasta de indigencia se encareció de enero a febrero en $52.190 pesos, unos 1800 pesos diarios durante los 29 días de febrero. En el caso de la línea de pobreza, el aumento intermensual en pesos fue de $94.073.

Además, en la línea de pobreza, la Canasta Básica Total de febrero fue de $684.115. Casi 16% más que en enero de este año y 290,7% en la variación interanual. Otra vez sensiblemente por encima de la inflación general del período.

