Una semana cargada de música y espectáculos

DESTACADOS

MIÉRCOLES

El legado de todo un pueblo

Pali Ribba, mejor conocido como "El Heredero", trae en su sangre el sabor de la música y lo compartirá con el público que asista al Casino Flamingo de Merlo. Directo desde Tilisarao, se volvió un artista especial de la localidad. El show será a las 22:30, con entrada gratuita.

Música. Pali, "El Heredero"

Hora: 22:30

Lugar: Casino Flamingo, Merlo

Entrada: gratis

VIERNES

La reina del ritmo

Con la mitad de su familia en altamar, Marisol apuesta día a día por la música, esa que la acompaña en los buenos y en los malos momentos. Gracias a ella, conquista al público y lo hace gracias a su dulce voz que se podrá escuchar a partir de las 22:30 en el Casino New York, con entrada gratuita.

MÁS OPCIONES

MARTES

Una nueva noche

El Casino Flamingo de Merlo recibe nuevamente a Santiago Tello en el escenario de la casa de apuestas. El público se divertirá junto al cantante que les mostrará su repertorio latino. El show será a las 22:30 y la entrada es gratuita

Súbeme la radio

Para seguir con la semana musical, la banda que subirá al escenario de All Right será "Radio Cassete", con todos los clásicos del rock nacional e internacional y un seleccionado de canciones para no olvidar. La cita es a las 22, con entrada gratuita.

Trompetas al frente

El “Merlín Jazz Fesival” sigue hasta el domingo con propuestas musicales en diferentes puntos de Merlo, Carpintería y Los Molles. Para la segunda fecha, “False Trío” tocará a las 19 en El Templo y a las 22 le toca el turno a Rodríguez Vázquez, con su grupo latino en Lennon. Los dos bares se encuentran en Merlo y la entrada es gratuita.

MIÉRCOLES

No hay otro igual

El "Merlín Jazz Festival" comenzó con todo y para celebrarlo, el "Dúo Irrepetible" se encuentra con los amantes del género para convidarles sus piezas únicas. La cita es en Bonafide, de Merlo, a las 18.

Una flor que crece

Melina Alcaraz, Marianela Arce (foto) y Luna Alcaraz juntaron sus voces y los instrumentos y armaron “Flores del Monte”, un trío que conoce de feminidad y lucha. Se presentan en el bar All Right con un concierto de música folclórica cuyana y norteña. El show será a las 22, con entrada gratuita.

JUEVES

Quien quedó en la ciudad

Mientras Arturo Costa Leite se encuentra de viaje por el mundo, su hermano Dudu sigue con las presentaciones en la ciudad. En solitario, se presentará e All Right a partir de las 22, con entrada gratuita y un repertorio de lujo.

La grandeza del folclore

Cristian Capurelli, Lucas Cáceres y Jonatan Bisotto se juntaron para fortalecer su amor por el folclore y crearon “La Big Band”, el trío que llega al Boliche Don Miranda de Villa Mercedes. El concierto será a las 21:30 y promete tener mucho canto, danza y coplas entre amigos. Las entradas se pueden reservar al 2657501474.

Entre dos pueblos

La programación del “Merlín Jazz Festival” sigue con tres presentaciones. Quienes abren la jornada serán él dúo Álvarez-Rocella en la heladería Morango a las 18:30; luego, Julio Rocella (foto) viaja hasta Los Molles para tocar en Doña Lucha con su trío. Por último, “Gitanes en el Swing” cierra el jueves en el restaurante Cabeza de Indio, en Merlo, a las 21:30. Las entradas son gratis.

Romántico para siempre

El Casino Flamingo de Merlo recibe a Agustín Britos que llega con todo su amor para el público que llegue hasta la casa de apuestas. El show comienza a las 22:30 y la entrada es gratuita para que vecinos y turistas se acerquen para disfrutar.

VIERNES

Una charla necesaria

¿Qué es lo que pasa por la mente cuando una persona se desvela? Todas las preguntas y los cuestionamientos nocturnos se resolverán en “Conversaciones con Dios” la nueva obra del grupo “Improchow” que vuelve al ruedo en la carpa del grupo

“La Contenta”, ubicada en Comuna Club. El estreno será a las 21:30 y las entradas son al sombrero

En bandada

Directamente desde el Valle de Uco, Nahuel Jofré visita la Casa Biocultural Guadalupe, con un puñado de canciones que pasa por el más íntimo folclore argentino y algo del cancionero latinoamericano. El concierto será a las 21:30 y las entradas se pueden reservar al 2616117438.

Siempre en una peña

La academia “Escuela de Arte” organiza su primera peña del año con artistas de lujo que se reunirán en el salón Salomé de la ciudad. Jeremías Guzmán, “Dos para Cuo”, “La Cautana”, son algunos de los artistas convocados. El gran cierre estará a cargo de “La Big Band”. Comienza a las 21.

Cómo cantan las mujeres

El ciclo “Cantoras”, celebra las voces femeninas en Merlo y para seguir con los homenajes, Débora Villava es la invitada de la nueva fecha. La cantante de “Coquena” se presenta en su versión solista y un repertorio que indaga por todo el folclore trasandino. Comienza a las 22 con entradas a 2.000 pesos.

La misma hora, distinto lugar

Marcelo Bello y “Lotus Jem” cierran la semana del “Merlín Jazz Festival” en Merlo. Por un lado, Marcelo estará en la cervecería “Fuser”, mientras que la banda riocuartense llegará a La Casita de Ayflo. Los dos conciertos serán a las 21:30 con entrada gratuita.

Visita mendocina

Marcelo Zoloa vive a dos pasos de San Luis y visita siempre la provincia con su guitarra a cuestas. Cuando llega, se encuentra con amigos que lo reciben y le dan el lugar para que se exprese artísticamente. Como en Laterne que se presentará junto a su amigo Charly Quiroga a las 22.

Habla la guitarra

Siempre querida por su público del Casino Flamingo, Suxana llega con su show musical nuevamente para darle motivos al público para divertirse en una noche única. La cita es a las 22:30 y la entrada es gratuita.

Aullidos y riffs

Las mejores canciones de rock nacional serán tocadas por “Viejo Lobo”, la banda local que no se queda quieta y toca todas las semanas por la ciudad de San Luis. Ahora regresan a All Right, un lugar donde les abrieron las puertas desde un principio. El show será a las 22 con entrada gratuita.

Buen momento para las zambas

La música, la fiesta y la amistad son los ingredientes perfectos para la peña en Casa Mollo, que tendrá como invitados a Savia nuestra y Germán Juárez. Comienza a las 22 con entrada gratuita.

Una de dos

Con doble función, la obra villamercedina “Alfaguarra”, visita el centro cultural La Papelería, con la historia de las amigas que felicitan los logros y se odian cuando nadie las ve. La primera función será a las 22 y las anticipadas se consiguen al 2664364437.

SÁBADO

Pedir permiso

Con la dirección de Silvia Delunay, llega a la sala La Oveja Negra, de Villa Mercedes, la obra “Pedido de mano”, escrita por Anton Chejov, una historia divertida sobre las complicaciones de la vida. La función es a las 22 y las entradas cuestan 4.000 pesos con promociones y dos por uno.

Con disco incluido

Marcelo Zoloa aprovecha su estadía en San Luis y presenta su nuevo disco “La balada del desierto y la montaña” en el espacio cultural La Fusa, en La Punta. El cantante de “Bela Lugosi” le tomó el gusto a la soledad y la disfrutará con su público a las 23 con entrada libre y gratuita.

Como una loba

Los aullidos villamercedinos llegan hasta Merlo con la presentación de Gisselle Cabrera, mejor conocida como “La Loba” que con su repertorio latino mantendrá el calor en el Casino Flamingo. El show será a las 22:30 con entrada gratuita.

Siempre de regreso

Rox Cruceño tiene tantos proyectos que se mantiene ocupada entre ensayos, presentaciones y repertorios. Ahora, tocará en All Right con “Velvet” integrado también con León Diego y Cinthia Acosta. El show será a las 22 con entrada gratuita.

El teatro salva

Doble jornada teatral tendrá la sala Amigxs de Merlo. La primera función será a las 19:30 con “Lunática”, una obra que habla sobre la construcción del “otro” desde la perspectiva de género. A las 21:30 llega “Otrotoro”, que utiliza la técnica de teatro en miniatura, inspirada en “La casa de Asterión” de Jorge Luis Borges y “Los reyes” de Julio Cortázar. Las entradas para las dos funciones van de 2.000 a 4.000 pesos.

Las chicas de visita

Con doble función, la obra villamercedina “Alfaguarra”, visita el centro cultural La Papelería, con la historia de las amigas que felicitan los logros y se odian cuando nadie las ve. La segunda función será a las 22 y las anticipadas se consiguen al 2664364437.

DOMINGO

Otro domingo de amor

A Nahuel Púa le fue muy bien en su presentación anterior en All Right donde dedicó las mejores canciones de amor y de reggae para quienes despidieron la semana fuera de casa. Ahora regresa con su repertorio, algunos temas nuevos y la paz que lo caracteriza. El show será a las 22 con entrada gratuita.

Cinco más seis

La compañía “FLora” vuelve a la sala Amigxs de Merlo con “Pequeñas danzas II”, el espectáculo que mezcla cinco obras, seis directoras y 15 artistas en escena. La función será a las 20 y las entradas cuestan 5.000 pesos anticipadas.