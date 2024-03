Inseguridad en Juana Koslay: le robaron las herramientas de su camioneta

La inseguridad en Juana Koslay sigue siendo un problema sin solución para los vecinos. Esta vez la víctima fue Alejandro Ríos, quien sufrió el robo de sus herramientas de trabajo que se las sustrajeron de la camioneta que utiliza para hacer sus trabajos de jardinería.

Ríos le contó a El Diario de la República que este martes debió dejar su Fiat Fiorino estacionada, “porque empezó a fallar el motor y no podía seguir. La dejé sobre el Boulevard Anglada casi esquina con la Avenida del Viento Chorrillero. Eso fue entre las 5 y las 10 de la mañana. Pero cuando llegué a buscarla veo que me habían roto los vidrios de la ventanilla y se llevaron las herramientas que tenía para hacer el servicio de jardinería”.

Si bien aclaró que su vehículo no tiene alarma, ese boulevard está bien iluminado y además estaba cerca de una de las cámaras de seguridad ubicada en esa esquina.

El hombre detalló que le robaron dos cortacercos, una podadora eléctrica marca Still y otra a explosión marca Gamma. "Además, me llevaron la rueda de auxilio. Por eso a toda persona que me pueda ayudar en recuperarlos les agradecería que me contacten. Sé que quienes robaron esas máquinas no las van a usar, seguro saldrán a venderlas”.

Una de las cortacercos robada

Este caso de inseguridad se suma a otros que unos 40 vecinos de la localidad dieron a conocer públicamente en una reunió que realizaron este miércoles para reclamar por la inseguridad que padecen a diario y dar visibilidad al drama que viven. “A raíz de la publicación que hice en Facebook, muchos vecinos me han comentado que a ellos también les han robado en estos días. Parece que hay una ola de robos importante acá en Juana Koslay”, detalló Ríos.

Además, agregó que “cuando voy a la casa de mis clientes a trabajar, muchos me cuentan que les han entrado a robar a ellos o a otro vecino cercano en algún momento en estos meses de verano”.

También comentó que por estos días no pudo salir a trabajar “porque lo que más necesito es la camioneta para trasladarme con las herramientas y recién esta tarde (jueves) me la darán con los vidrios nuevos. Igual la mitad de mi servicio no lo puedo brindar porque la poda de cercos, sin esas máquinas, no las puedo hacer. Por ahora solo podré cortar el césped”.

Imagen de la podadora que le robaron a Ríos.

Ríos comentó que hizo la denuncia en la comisaría pero que todavía no tenía ninguna novedad de la investigación y que los policías le dijeron que iban a pedirle al Municipio de Juana Koslay las imágenes de la cámara de seguridad.

MGE