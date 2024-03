Villa Mercedes: crece el temor por los robos en el barrio Mil Viviendas

El panorama parece repetirse en distintos puntos de Villa Mercedes. Las vecinas y los vecinos del barrio Mil Viviendas no salen de la preocupación porque aseguran que cada vez hay más robos. No se sienten seguros, y advierten que casi no hay móviles policiales que patrullen la zona en ningún horario del día. Buscan una solución y que los escuchen.

"Hay gente que por las noches se trepa por los muros y entran a las casas a robar, el último caso fue hace unos días por la calle Jujuy. Se llevan las bicicletas de los patios, motos; hay mucha inseguridad y muy poca presencia policial", comentó Juana, una jubilada que por temor prefirió no revelar su apellido, ya que es conocida en el sector.

La mujer recordó el asesinato de Jesús Muñoz, a quien mataron a puñaladas para robarle la moto, un caso que conmocionó a toda la ciudad. Contó que fue a la marcha que se hizo y que habló con las funcionarias municipales que las recibieron para pedir más seguridad. "Les pedimos que hicieran algo, que haya más policías. Nos dijeron que sí, pero nada, era para conformarnos nada más, por lo visto. A los pocos días hubo un control, pero fue solo una noche", señaló.

Otra de las que expresó su intranquilidad fue María Soledad, que no brindó su apellido por los mismos motivos. Calificó al barrio como que ya es "tierra de nadie", y contó que entre todos los ciudadanos que viven allí crearon un grupo de WhatsApp para poder difundir las situaciones que viven o alertar de ciertas personas que tengan actitudes sospechosas. "Ya son cinco casos por día los que denuncian los vecinos ahí. Tenemos miedo de que sigan aumentando, siempre pasa algo", alertó.

Como es de esperar, el contexto no es algo que solamente afecte a los grandes, las vecinas cuentan que las familias ya no dejan a las niñas y a los niños jugar en las calles, que suele ser una característica de los barrios más jóvenes. Ahora, apenas se esconden los primeros rayos del sol deben ingresar al resguardo de sus hogares.

"Acá hay muchas familias, es un sector muy grande y no todos tenemos los mismos problemas, pero, por ejemplo, la gente que está más al fondo, hacia el este, tiene muy poca iluminación, se rompieron muchas luces y quedaron ahí; se hacen los reclamos, pero no las arreglan. Esto es algo que no ayuda con lo que estamos viviendo", sostuvo María Soledad.

La vecina declaró que cada vez más gente ajena al lugar lo recorre ofreciendo algún producto de venta ambulante o pidiendo, pero que ya han visto a varias de estas personas asomándose por las ventanas y sospechan que marcan algunas casas. Han encontrado tiradas bolsas con donaciones, lo que los ha llevado a descreer que haya buenas intenciones.