Ubfal: "Gran Hermano es un reflejo de la sociedad"

Laura Ubfal, reconocida periodista y panelista de Gran Hermano, tiene una mirada franca y enérgica sobre el panorama mediático argentino. Desde su preocupación por los desafíos que enfrenta el periodismo actual hasta su análisis del éxito arrollador de los realities como "Gran Hermano", destaca la importancia de mantener la diversidad de voces y la lucha contra la corrupción, al mismo tiempo que explora cómo estos programas reflejan cambios sociales, como la creciente preferencia del público por las protagonistas femeninas.

Laura muestra el detrás de escena y comparte sus perspectivas sobre la conducción del programa, las especulaciones sobre su autenticidad y la incertidumbre de quién podría ganar la competencia.

―¿Qué opinas de la situación del periodismo en la actualidad?

―Estoy muy preocupada, como todo el mundo, por lo que estamos viviendo. Obviamente sé que hay gente que votó y que está de acuerdo con arrasar con todos los medios públicos, pero no estoy de acuerdo con que no exista el Estado. Obviamente estoy en contra de la corrupción y sé que hubo excesos porque vivo acá y conozco lo que vivimos. Pero me parece que hay que ver caso por caso y hay un montón de gente que se está quedando sin trabajo injustamente.

―¿Por qué creés que en Argentina perdieron lugar las novelas y están ganando los realities?

―Es un tema mundial. La cuestión es que los realities tienen una cosa, no todos, pero sí en el caso de "Gran Hermano", de fidelización. La gente quiere saber qué va a pasar en el capítulo siguiente, por así decirlo. Es por eso que "Gran Hermano" gana, porque logran armar como una ficción. El año pasado fue "Casi Ángeles" y este año, hasta ahora, parecía un pabellón del marginal, pero, sea como sea, es una ficción y la gente empieza a conocer a los protagonistas, a elegir a sus favoritos, a armar historias y a seguirlos. Eso provoca una cosa de fidelización del televidente que hace crecer el rating y, en general, con la ficción el problema es que se perdió la costumbre porque, al aparecer, las plataformas, con las maratones y todo lo demás, han hecho que la gente pierda la costumbre de esperar el capítulo siguiente. Sin embargo, ahora, si uno se pone a ver ciertas plataformas, lanzan un capítulo por semana, igual que en Estados Unidos. O sea, que la gente los espera. Si hubiera un producto atractivo de ficción en la televisión, la gente lo miraría.

―¿Qué pasó con la ficción argentina puntualmente?

―Pasó lo que pasó con toda la realidad de la televisión, no hay un mango. Entonces el problema es que producir una telenovela es carísimo y, en general, no hay productores que se arriesguen. Había muchas productoras de ficción en su momento como Pol-ka, Underground y demás. Algunos trabajan con plataformas, Adrián Suar está produciendo una serie para Netflix con Griselda Siciliani. Él está haciendo televisión, lo que pasa es que no como lo hacía antes, porque Clarín no banca más a Pol-ka.

―¿Cómo es el trabajo de ser panelista?

―Trato de conocer a los personajes, escucharlos, entenderlos, de ir sabiendo cada día un poco más y comunicarme con los familiares. Son muchas cosas que uno hace 24 horas para estar y seguir el programa. Es mi trabajo y trato de hacerlo al cien.

―¿Estás de acuerdo con lo que decía "Furia" que después de la elección de Javier Milei la gente prefiere ver violencia?

―Sí, "Gran Hermano" es un reflejo de la sociedad. Hay de todo, pero entró este personaje y ahora se ve que es un programa donde las mujeres están mucho más fuertes que los varones. De hecho, en los anteriores "Gran Hermano" las tres primeras que salieron eran las mujeres. Y este año han salido los varones primero. Lo que se ve es que hay un cambio que refleja, por supuesto, el movimiento de la sociedad.

―Decías que el año pasado fue como "Casi Ángeles" y este como "El Marginal", ¿a qué se debe el cambio?

―Nadie les decía plantas a los jugadores anteriores porque no estaba "Furia" ni Catalina y, por el otro lado, porque había mucho sexo y otro tipo de relaciones humanas. Acá no hay sexo, no hay relaciones humanas en ese sentido amorosas y, sin embargo, hay una tensión sexual que a lo mejor pasa por esto de la violencia. Es otro tipo de relación.

―Marca una tendencia de que puede llegar a ganar una mujer?

―Ojalá, han ganado dos mujeres, como Marianela Mirra, pero en momentos puntuales. En esta edición todo el mundo presiente que puede llegar una mujer a ganar, pero de acá a junio puede pasar cualquier cosa. En el año de Cristian U llegaron cuatro varones a la final. Cada "Gran Hermano" es distinto, no pasa por varones y mujeres. Sí, en este, se ve el empoderamiento de la mujer. Pero no pasa por ahí. Pasa por la gente, los seres humanos que están adentro y los jugadores que participen. No hay dos ediciones iguales.

―Si vamos a la conducción pasa lo mismo, la única mujer fue Soledad Silveira, ¿qué opinás de esto?

―No, eso es indistinto. Lo que pasa es que cuando la eligieron a "Solita", en realidad, es porque en España se estaba haciendo con mucho éxito el primer "Gran Hermano" y lo condujo Mercedes Milá, una periodista y conductora española muy conocida. Después, acá buscaron un perfil parecido y acá buscaron tanto a Magdalena Ruiz Guiñazú como a Mónica Cahen D’Anvers. Y ninguna de las dos lo quiso conducir. Ahí encontraron a "Solita" y la perfilaron, por eso le cortaron el pelo, hacía un personaje y buscaron ese perfil. Después Jorge Rial le puso el condimento más periodístico, él es periodista de base y le agregó condimentos. Muchas veces los conflictos partían de su propia mirada y de saber manejar a los jugadores como lo hacía en "Intrusos". Ahora la etapa de Santiago del Moro es muy distinta.

―A diferencia de Del Moro, Rial era un jugador más...

―Son distintos, Rial sabe generar conflictos, pero Santiago también, condujo "Intratables" e "Infama". Tiene esa mirada, sabe, entiende, pero quizás es más contenedor de los jugadores, tiene otro rol.

―¿Por qué se especula tanto con que está todo armado?

―Siempre se dice lo mismo de cualquier reality, se dice de "MasterChef", del "Bailando", de "La Voz", no se cree en las votaciones y sospechan que hay arreglos. Esto es histórico. Acá y en todos lados del mundo.

―Silvina Luna genera en la producción y en todo el programa una sensibilidad particular...

―Lo que pasa es que todos los que hemos tenido el privilegio de trabajar con Silvina, yo fui compañera de ella en "La Pelu", sabemos lo que era como ser humano. Era un amor, una persona dulce, amorosa, simpática, empática, entonces es muy triste lo que le pasó. Cada vez que uno la nombra, la recuerda en alguna imagen, de su trabajo, sea en su paso por "Gran hermano" o en cualquier otro programa, te provoca una emoción. Fuimos todos muy cercanos a Silvina y nos pareció un horror lo que le pasó.

―¿Tu vínculo con Ceferino sí es una chicana más para la tele o tienen un encono?

―No hay nada personal, lo que pasa es que estamos en las antípodas del pensamiento, digámoslo así. En todo sentido, entonces ni yo me caso ni él tampoco. Eso creo que también le da un condimento al programa.

―¿A quién ves como ganador o ganadora?

―Es muy pronto, faltan tres meses o más. Cambia la casa todo el tiempo, obviamente uno perfila a "Furia", pero de acá al final puede pasar cualquier cosa. Otros que ganaron terreno como el "Chino", Cata, Emma. Es muy difícil saber quién va a aguantar, quién no va a pisar el palito.