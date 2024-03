La F1 toma las calles de Melbourne

Por Sofia Jaimez Bertazzo

La ciudad de los deportes de Australia recibe otro escenario internacional, esta vez el rugir de los motores aturdirá a los “aussies”.

La Fórmula 1 llega una vez más al Albert Park con su sorprendente infraestructura. La pista de Melbourne está formada por calles públicas y estacionamientos, lo que devela que está allí temporalmente. Su armado lleva alrededor de 300.000 horas de trabajo donde se configura el predio con todas las medidas de seguridad como vallas, barreras, tribunas y zonas de entretenimiento para el público visitante.

El circuito tiene una longitud de 5,278 km, lo que significa que los pilotos de F1 recorren 306,124 km en 58 vueltas. Se considera una de las pistas más complejas y rápidas del calendario. El mapa del Gran Premio de Melbourne muestra un recorrido de 14 curvas que lo hacen entretenido tanto para los conductores, sus equipos y los fanáticos. Las velocidades máximas registradas en el Gran Premio de Melbourne superaron los 330 km/h. Sergio Pérez alcanzó en 2023 los 341 km/h, siendo el piloto que tiene el récord más rápido en carrera con 1:20.235.

Tras las primeras dos fechas del calendario en Bahrein y Arabia Saudita la clasificación tiene líderes muy claros. Max Verstappen de Red Bull se ubica en primer lugar con 51 puntos, seguido por Sergio Pérez, compañero de artillería, con 36 y luego Charles Leclerc de la escudería Ferrari, quien suma 28. Piastri, el local que corre para McLaren está quinto con 16 tantos a favor, mientras que Alonso, el español de la artillería Aston Martin, se ubica séptimo con 12.

De acuerdo a las estadísticas del 2023 -publicadas por motorsaport- hubo diez pilotos que lideraron en carrera: Max Verstappen (1.003 vueltas/4.912 kilómetros), Sergio Pérez (146 vueltas/868 kilómetros), Carlos Sainz (77 vueltas/393 kilómetros), Charles Leclerc (41 vueltas/209 kilómetros), Lando Norris (30 vueltas/162 kilómetros), Lewis Hamilton (13 vueltas/71 kilómetros), George Russell (6 vueltas/32 kilómetros), Yuki Tsunoda (5 vueltas/26 kilómetros), Fernando Alonso (3 vueltas/18 kilómetros) y Oscar Piastri (1 vuelta/6 kilómetros).

El récord más asombroso de la última temporada fue que Max Verstappen se proclamó campeón del mundo faltando cinco carreras para finalizarla temporada y se convirtió en campeón por tercer año consecutivo. Además superó el porcentaje de victorias en una temporada, vigente desde 1952. El neerlandés acabó con un 86,36% de triunfos, mientras que Ascari, que poseía el récord, tenía 75%. El tercero es Schumacher, quien allá por 2004 obtuvo un promedio de 72,22%. Lo cual posiciona como favorito al equipo Red Bull para quedarse con la gloria en Australia.

Argentina está en la casa

Franco Colapinto, piloto de Fórmula 2, piso Australia con una sonrisa grande y hablando español. En la conferencia de prensa del equipo Williams el joven argentino de 20 años se conectó con el público presente que lo coreaba.

"Qué lindo ver a tantos argentinos. Me encanta Australia, pero me encanta más por los argentinos, el año pasado también vi un montón. No tenemos lamentablemente una carrera de locales, pero Melbourne es una de las que más se acerca al igual que Barcelona" exclamó el piloto. Y agregó sus deseos de que esta sea una buena carrera, ya que en la última actuación en Jeddah tuvo un golpe contra el muro que le causó daños en la suspensión trasera de su monoplaza.

La Fórmula 2 corre 33 vueltas, lo que suman un total de 174.174 kilómetros. Teniendo como récord de velocidad total 1:45.118 a cargo de Ayumu Iwasa en 2023. La tabla de la categoría está encabezada por Zane Malloney con 47 unidades; seguido por Enzo Fittipaldi, quien acumula 32 y luego Dennis Hauger con 31. Mientras que Colapinto ocupa la doceava posición con 8 puntos.