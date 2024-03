Advierten retraso de cirugías en el Hospital Central

La crisis en torno al Hospital Central todos los días escribe un nuevo capítulo. El miércoles, sorprendió a la opinión pública y a todos los trabajadores del “Ramón Carrillo” el despido de dos directivos, la médica Sandra Ottaviani y el administrativo Jorge Aostri, a cargo de Recursos Humanos.

Este jueves, trascendió que hay una notoria preocupación por la disminución de las cirugías que el nosocomio debería realizar, ya que tiene pacientes internados y en lista de espera aguardando intervenciones quirúrgicas que habían sido programadas con antelación.

La preocupación invade a los propios profesionales que se desempeñan en el centro médico y que se comunicaron con El Diario de la República para denunciar la problemática. No solo porque el equipo de cirugía —médicos, anestesistas, instrumentadores quirúrgicos, enfermeros y personal de maestranza— está sobrecargado, sino que hay inquietud por saber cuándo mejorará el panorama, ya que la intención de todos es dar una atención óptima a la gente.

Aunque el flamante complejo sanitario posee 16 quirófanos con la más alta tecnología, desde hace semanas solo funciona 1 a raíz de la escasa cantidad de operaciones.

“Los pacientes primero integran una lista de espera que se extendió por 3 meses en la atención a raíz de la falta de profesionales. Faltan desde médicos hasta técnicos e incluso personal de maestranza. Toda la gente está sobrecargada y solo hacen cinco operaciones por día cuando antes era algo habitual. Lo que ocurre desde diciembre es muy grave, porque todos los que formamos el personal del Hospital Central queremos atender a la gente de la mejor manera. Hoy están dando turnos de atención para junio. Es una vergüenza y todo se debe a los recortes de recursos que impactan en la cantidad de profesionales para atender a la gente. Han recortado presupuesto donde no se puede hacer. La salud no es un número”, expresó un trabajador del “Ramón Carrillo”, que pidió reserva de su nombre, en una charla con El Diario.

“Tenemos bonos a cobrar retroactivos desde octubre. El Gobierno adelantó que nos hará un pago que solo sabremos de qué se trata cuando lo saquemos del cajero automático. Es increíble. Pero de todo lo que nos adeuda no dice nada. Y no solo no pagan lo que corresponde al personal médico, tampoco ha cobrado la gente de maestranza, de informes o los técnicos especializados”, agregó.

“Del despido a Ottaviani o Aostri nadie supo nada. Nadie lo vio venir ni sabemos los motivos. Ahora todo seguro lo firmará el doctor Coria, porque Sánchez de León viene dos días a la semana. A Ottaviani no sé por qué la echaron. Pero Aostri era uno de los maltratadores que perseguía a los que alguna vez hicimos reclamos”, contó el trabajador del Hospital Central.

