Adopción: los adolescentes son los menos elegidos

Muchas personas tienen el deseo de maternar o paternar. Esa ilusión por lo general está ligada a la primera infancia, es decir, a tener un bebé. Sin embargo, suele haber pocos bebés en estado de adopción y en cambio hay más niñas, niños y adolescentes a la espera de una familia. Actualmente, en Argentina hay 1.684 familias a la espera de un nuevo integrante, según el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (Ruaga). De ese número, solo 8 declararon estar disponibles para adoptar a chicos de más de 14 años.

Según el último informe publicado por la entidad nacional, que contiene estadísticas hasta el pasado primero de marzo, del total de solicitantes anotados el 26% corresponde a familias monoparentales. La gran mayoría son matrimonios o uniones convivenciales.

De todos los solicitantes, el 37% está abierto a adoptar dos o más niños o adolescentes. Además, solo el 15% de las familias está disponible para adoptar chicos con discapacidades o enfermedades.

El Diario de la República solicitó cifras provinciales al titular del Registro Único de Adoptantes (RUA), pero no fueron brindadas.

Por su parte, la jueza de Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia del Juzgado N° 1, Natalia Giunta, contó que desde julio de 2020 hasta la fecha concretó trámites de adopción de unos 20 chicos, de los cuales solo dos fueron bebés. El joven de más edad tenía 13 años.

“Lo primero y principal que hay que saber es que la adopción es un derecho del niño a vivir en una familia. No es desde la mirada de los papás”, expresó Giunta.

La jueza mencionó que las familias solicitantes tienen que registrarse en el Ruaga y cumplir los requisitos y procesos. Tras anotarse, tendrán un legajo y estos se disponen en orden cronológico.

“El Código Civil y Comercial, y la Convención de los Derechos del Niño, dicen que hay que intentar que el niño permanezca en su familia de origen, no solo su familia biológica, sino también su familia extensa que puede ser algún padrino o alguien que pueda cumplir las funciones de la responsabilidad parental. Entonces, cuando llega a los juzgados una denuncia de que hay algún niño, niña o adolescente que está sufriendo alguna situación de vulnerabilidad, el juzgado comienza a trabajar con los organismos estatales que tenemos como el Programa de Familias Solidarias y el Programa de Niñez, Adolescencia y Familias”, explicó.

La iniciativa de Familias Solidarias fue creada debido a que en San Luis no hay orfanatos. Se creó el programa para que los chicos estén protegidos en una familia y no en una institución. Los niños y adolescentes pueden permanecer en una familia solidaria hasta seis meses, en ese lapso de tiempo se busca la revinculación con la familia de origen, si esta no se logra o vulnera los derechos del niño, se dispone el estado de adoptabilidad, según especificó Giunta.

“Una vez que se ha dispuesto quiénes son los pretensos adoptantes, se inicia un proceso de vinculación entre el niño, niña o adolescente y la familia que lo va a adoptar, y se otorga la guarda preadoptiva que puede durar máximo seis meses”, indicó.

Los jueces están obligados a respetar el orden cronológico de los legajos de las familias que se postulan, en base a las condiciones de adopción que aclararon, es decir, sus preferencias por la edad y el estado de salud, por ejemplo.

Desde que el niño o adolescente sale de su familia de origen puede pasar un año hasta que esté definitivamente adoptado, es decir, seis meses en familias solidarias y seis meses de guarda preadoptiva. Los tiempos de las familias solicitantes no son los mismos que los de los niños en adopción.

En San Luis para poder adoptar hay que ser mayor de 25 años y residir en la provincia.

“El proceso de adopción es la parte más importante de mi trabajo. Cuando vienen los niños lastimados y después vienen con sus nuevas familias, les cambia la cara, la postura y es hermoso. Yo me acuerdo de todos los niños, son pedacitos de mi corazón”,

referenció Giunta, emocionada por ser parte de estas uniones familiares.