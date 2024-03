Amor sin fronteras de un padre a un hijo

El artista y director, José María Muscari, decidió compartir su vida con su hijo de 16 años, Lucio. Como la mayoría de los adultos con el deseo de adoptar, soñaba con un bebé, pero después de ver el video del joven que buscaba una familia sintió que el destino los había unido.

Muscari contó que estaba de viaje en Europa y vio la noticia que se hizo viral. En ese momento, sintió una conexión particular y a partir de allí ya lo sintió como un hijo, por eso luchó para superar el proceso de adoptabilidad.

“Él es el primer niño de la Argentina que por una decisión extraordinaria de la jueza, al no haber familias que coincidieran con su búsqueda dentro de su estado de adoptabilidad, tomó una decisión extraordinaria que es darle entidad a su historia, con su cara en primera persona. Entonces, eso me permitió conocer la historia de un niño como hasta ahora no se había conocido en la Argentina y eso generó en mí algo indescriptible”, detalló Muscari en una entrevista al medio Infobae.

El director expresó que tenía ciertos miedos a la hora de adoptar por no tener pareja y ser homosexual, pero nada impidió que tuviera la posibilidad de formar una familia monoparental. A su vez, tenía cierto temor porque él vive en Buenos Aires y el joven es de Corrientes.

“Yo había vinculado con el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (Ruaga) hace 25 años atrás, cuando yo tenía 22 o 23 años, pero con la fantasía de la mayor parte de las personas que queremos adoptar un bebé o una bebé”, indicó.

Apuntó que él pudo adoptar a Lucio debido a que abrió el rango etario de adoptabilidad.

“Tuve suerte de que Lucio me haya elegido, de que me haya tocado en el proceso una jueza deconstruida y no dejó que los prejuicios operen sobre ella”, remarcó.