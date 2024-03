Atravesar el dolor con amor: la historia de Mariela y su ahijada

Hay historias que están atravesadas por el dolor y desembocan en el amor. Mariela Amieva adoptó a su ahijada debido al fallecimiento de su prima, la madre de la joven. Como en todo vínculo hubo dificultades, pero lograron superar los obstáculos.

Mariela contó que hace ocho años falleció su prima y la hija eligió vivir con ella, dado que era su madrina.

“La trajimos a vivir con nosotros y ya se cumplieron ocho años. Ella va a cumplir 16 años. Al principio no fue muy fácil porque a un bebé vos lo criás desde chiquitito, a tu manera, pero un niño más grande trae sus costumbres, su vida, no es fácil que se adapten. En nuestro caso, no fue sencillo que ella se adaptara a nosotros, ni nosotros a ella, fueron años en los que pasaron muchas cosas”, graficó.

Los procesos familiares tienen momentos de variada intensidad y no son como se muestran en las películas, pero con voluntad se pueden atravesar hasta conocerse y entenderse entre las personas involucradas.

“Ella era chiquita y llamaba constantemente la atención. Fue bastante complicado, pero gracias a Dios, hoy en día, puedo decir que estoy satisfecha porque ella se adaptó a pesar de que le pasaron un montón de cosas”, remarcó.

Mariela expresó que su ahijada no solo sufrió la pérdida de su madre, sino también perdió contacto con sus dos hermanitos y después falleció su abuela materna.

“No era fácil para ella, pero nosotros siempre tratamos de contenerla. Desde que la traje, siempre tuvo atención psicológica, recién el año pasado cortó la atención porque la psicóloga dijo que ya estaba en condiciones de elegir si quería seguir”, comentó.

Sobre los trámites para ser la tutora legal de su sobrina ahijada, Mariela contó que fue complejo y tardó siete años en obtener la tenencia.

“Fue una pelea constante. En Dosep no me renovaban porque no tenía la tenencia legal”, indicó.

Tras buenos y malos momentos, la familia logró consolidarse con empatía, amor y comprensión.

“Me siento muy satisfecha porque siempre pensaba que ella no se iba a adaptar por todo lo que pasaba. Creía que no lo íbamos a lograr. Sentía que me tenía que hacer cargo porque es mi ahijada y se lo había prometido a mi prima, pero también estaba la cuestión de que no la podía dejar porque no sabía con quién se iba a ir, con alguien ajeno”, dijo.

“Hace dos años se estabilizó la situación, ella es más madura, se adaptó, es una hija más y mis hijos la ven como una hermana”, agregó.

Mariela subrayó que siempre hay que ponerse en el lugar del niño, pensar en las circunstancias que pasó y en lo que siente.