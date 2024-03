Una familia con dengue pide que el Municipio de Villa Mercedes limpie baldíos

Una familia del barrio Hipólito Yrigoyen atraviesa una desesperante situación. La mitad de sus integrantes ya contrajo dengue y vive al lado de dos terrenos baldíos en los que hay yuyales de varios metros de altura. Le piden al Municipio que los limpie, ya que temen contagiarse por segunda vez.

La vivienda está ubicada sobre la calle que lleva el mismo nombre del barrio. "No estamos en una buena situación económica. La única fuente de ingresos es mi esposo, quien es chapista. Mi hijo, quien vive al lado, arregla plásticos de motos, pero hace veinte días que no puede trabajar; el dengue lo afectó mucho, está muy flaco y muy decaído, aunque le ha bajado la fiebre", contó la vecina Mónica Sosa y agregó: "Yo también hace dos días que estaba en cama, pero tuve que juntar fuerzas y levantarme, porque tengo una criatura de 11 años que llevo y traigo del colegio".

La mujer comentó que los terrenos sin mantención que tiene cerca son dos. Uno es privado y se encuentra desbordado de plantas. "Cansada, subí un video a las redes sociales. Al parecer, alguien dio con el dueño y le dijo, pero vino y cortó la vereda, nada más, dejó toda la selva adentro. El otro, el que está a la par, desde la Municipalidad me dijeron que se iban a encargar, porque no tiene un propietario. Yo pasé como quince días haciendo reclamos, intenté mandarles fotos, videos, pero no me los recibieron. Les pasé el número de gestión que me dieron, todo", repasó.

En una misma cuadra hay dos terrenos con plantas que superan varios metros de altura.

Sosa mencionó que un día se presentó una persona que dijo trabajar para la Intendencia y que se encargaría de limpiar el espacio. Acordó hacer una nueva visita, que lamentablemente quedó en la nada. Mientras tanto, el problema continúa. La cuadra sigue rodeada de yuyales que generan las condiciones propicias para que se formen criaderos de mosquitos.

"Es un bosque. Aparte de yuyos hay árboles, escombros y mugre que tira la gente; no se puede vivir así, es algo muy feo. A mí se me metió un alacrán a mi casa y vino mi vecina a preguntarme, porque ella ya había encontrado tres", expresó la ciudadana y añadió que a ella le tocó atravesar el dengue en carne propia: "Lo mío fue mucho dolor de estómago y de cuerpo en general, ir al baño y falta de aire. No pude ir al hospital porque ando a pie y un remís me cuesta $1.800 de ida y otros de vuelta; si lo pago, no como", explicó.

La vecina aseguró que necesita que pongan en condiciones los terrenos, ya que se necesita mucha mano de obra y maquinaria para poder limpiarlos. Además, señaló que ella se podría encargar de mantenerlos, algo que es imposible ahora, porque el estado de abandono que presentan imposibilita el acceso.

Uno de los mayores temores de la madre, si no logra revertir la situación, es que se puedan contagiar por segunda vez, que según algunos especialistas hay más riesgo de que la enfermedad sea severa, lo que también podría aumentar las probabilidades de mortalidad.



Redacción/MGE