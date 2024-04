Denuncia que la Policía le quitó su moto de trabajo

Un trabajador de la ciudad denunció persecución y hostigamiento por parte de la Policía. Claudio Bracamonte recorre las calles mercedinas con su “Gomería móvil” auxiliando a los vecinos, pero ya no lo podrá hacer más porque personal policial le secuestró la moto con la que trasladaba su carro con diferentes herramientas. El hombre asegura que fue una medida totalmente injusta, ya que afirma que cuenta con todos los papeles y las luces en regla.

“Estaba saliendo desde mi casa para hacer un auxilio y justo me topé con un operativo, entonces les comenté a los que me frenaron que ya me habían controlado todo en el barrio La Ribera hacía un rato y uno de los policías me dijo de mala manera que si él quería me podía frenar veinte veces o las que deseara”, comentó Bracamonte, con indignación.

Añadió que él se enojó y ambos comenzaron a discutir, luego el agente lo amenazó con quitarle la motocicleta y lo tuvo desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche sin resolver el problema.

“El otro que estaba con él me dijo que había tenido un mal día y que por eso se comportaba de esa manera, pero yo no tengo la culpa de eso, no tiene por qué maltratarme o amenazarme, porque también me dijo que ya sabía adónde irme a buscar”, relató el hombre.

Solidaridad. Pide ayuda a la comunidad para obtener otro vehículo.

Luego de varias horas hostigado por el abuso de autoridad, finalmente le notificaron que se llevarían su moto. “Ahora estoy con fiebre y malestar por el feo momento que me hicieron vivir”, expresó.

En la actualidad el rodado está secuestrado y Bracamonte no cuenta con otro medio de movilidad para trasladar su carro y salir a trabajar. Aseguró que el miércoles, primer día hábil de la semana que viene, irá a realizar una denuncia a la Fiscalía y a exigir una solución.

También manifestó que, si no recibe respuestas, irá a quejarse a la Municipalidad y si es necesario encadenarse hasta que lleguen a un acuerdo justo.

Para Claudio, la “Gomería móvil” era su única fuente de ingresos y, al no tenerla, no tendrá con qué ganarse el dinero para subsistir. Tampoco cuenta con los medios económicos para adquirir otro vehículo, por eso, pide la solidaridad de la gente para poder resolver esta problemática.

El hombre creó su emprendimiento a finales de 2022, luego de quedarse sin trabajo en el rubro de construcción. Por lo ingenioso de su proyecto y el carácter resiliente de su historia, rápidamente los vecinos lograron empatizar con él y a llamarlo cada vez que tenían que cambiar una rueda o ante cualquier otro inconveniente que tuvieran con sus vehículos.

La iniciativa había sido pensada principalmente para las personas que están ocupadas durante la mayor parte de la jornada. Por eso, ofrecía sus servicios desde las siete de la mañana hasta las doce de la noche, todos los días de la semana.