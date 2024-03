Grupos solidarios juntan útiles en medio de la fuerte crisis económica

Cuando la cadena solidaria se expande, con poco se puede hacer mucho. Y como si fuesen milagros, las manos de los puntanos se tienden para sostener a los que más necesitan. Distintos grupos juntan útiles en medio de la brutal crisis económica y los reparten en espacios claves. Gracias a ese aporte, cientos de niñas, niños y adolescentes, pueden cursar las clases con un poco más de dignidad.

Una de las convocatorias más resonantes es la de Manada Solidaria, un espacio donde la empatía es el nexo de acción. Esta organización hizo entrega de elementos escolares en Villa de la Quebrada y ahora prepara un gran encuentro para el 10 de marzo, donde recibirán más donaciones de aquellos que quieran aportar su grano de arena para la localidad.

Estamos tratando de darle una mano a la gente, más hoy que se necesita. Está invitada toda la provincia (Fernando Teixido-Manada Solidaria)

“Estamos tratando de darle una mano a la gente, más hoy que necesitan mucho. El domingo fui a Villa de la Quebrada y le llevé a la Escuela 306 ‘Zoilo Concha’ unos útiles que me habían quedado de años anteriores de una colecta que hicimos en el Paseo del Padre. Me habían quedado algunos artículos usados en buenas condiciones, me puse a armar juegos de lápices de colores. Se trató de 120 docenas de lápices, gomas, reglas, lapiceras, cartucheras”, indicó Fernando Teixido, referente de Manada Solidaria, en diálogo con El Diario de la República.

De acuerdo a lo que informó, para esta próxima movida se congregarán en la plaza, frente al santuario del pueblo, en una jornada que arrancará a las 10 de la mañana y culminará alrededor de las 21. Teixido le propuso la idea a la intendenta, Rosa Calderón, y accedió “sumamente agradecida y comprometida”. Durante el evento, estará la directora del establecimiento educativo, Fany Lorena Lacerda y el jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios, Roberto Albornoz. La Iglesia local, con la participación del padre Fernando Obredor, hizo su aporte para la iniciativa y las dos misas que mantendrán (a las 11:30 y a las 19:30), tendrán foco en la colecta.

“Está todo dado para que la gente pase un buen día. Hay personas que dicen: ‘solo tengo para una goma y un lápiz’. Si muchos llevan una goma y un lápiz, habrá muchas gomas y lápices. Esa es la clave. No se recibe dinero. Esto es una colecta de útiles, guardapolvos, zapatillas, zapatos, cuadernos, cartucheras, todo lo que conlleva a un ciclo lectivo”, remarcó.

Teixido emprendió el camino de la solidaridad en diciembre de 2014, tras diferentes hechos que le marcaron la vida para siempre. Desde entonces, a través de distintas iniciativas trata de llevar sonrisas a los demás; la recompensa es una caricia al alma.

“A la hora de donar la pregunta que hay que hacer es: ¿lo usarías? Si no lo usarías, la gente tampoco. No hay que dar lo que está roto ni lo que daría vergüenza usar. Todos somos iguales, algunos tuvieron más suerte que otros en la vida, pero después todos tenemos dignidad y eso hay que trabajar mucho en los chicos. La idea es esa, está toda la provincia invitada”, añadió.

Otras convocatorias

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), accionó durante todos los miércoles de febrero en una campaña muy importante. En el escenario de inflación y devaluación —donde la entidad lucha para que los salarios no caigan más con gobiernos que aplican terribles recortes, despiden personal y provocan sueldos de indigencia— el aporte solidario es fundamental.

El gremio recibió ropa, calzados, alimentos, mochilas, entre otros productos que sirvieron para que los más chicos pudieran arrancar el ciclo lectivo de la mejor manera posible.

Por su parte, en el barrio República, la referente y vecina Graciela “Kitita” Merenda, entregó útiles a quienes colaboran con el comedor de la barriada: “Repartimos lo que pudimos y lo que teníamos recolectado del año pasado. Hicimos una colecta, pero no se movió nada. Colocamos un mesón con lo que había y le preguntamos a los tutores qué necesitaban para que el momento de la compra de los útiles fuese más liviano”, dijo en diálogo con El Diario. Más allá de la iniciativa, siguen recibiendo donaciones. Quienes deseen colaborar, pueden comunicarse al 2644620415.

También el merendero Corazones Solidarios, con el aporte de Raíces Solidarias, juntaron elementos mediante la colecta “Mochila Solidaria”. Lo recaudado se dispuso para el comedor donde asisten alrededor de 150 chicos.

Recientemente, lanzaron nuevamente la convocatoria para ayudar a la gran familia del merendero. Reciben útiles, alimentos no perecederos, ropa, calzado, frutas y verduras. Para donaciones, comunicarse al 2664700123 (Maxi) o al 2664269986 (Nico).

La huella de los sanluiseños seguirá marcando el camino de la cercanía, más allá de las crisis, ajustes y adversidades.