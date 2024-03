Logró una condena por un delito más leve, pero deberá cumplirla completa

La defensa de José Luis Casiva logró convencer al tribunal de que el hombre nunca tuvo la intención de asesinar a su expareja y logró que fuera condenado por una figura penal más leve por la que llegó acusado. No obstante, sus argumentos de que el empresario no era violento y posesivo para con la víctima no cuajaron y el imputado finalmente fue condenado.

Para continuar leyendo, ingresá a tu Suscripción INGRESAR ¿No tenes Suscripción? Elegí tu plan: SUSCRIBIRSE