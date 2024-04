San Luis FC pide goles y Laura Romero podría estar ante Boca

San Luis FC lleva convertidos 4 goles en 4 partidos, y la estadística dista de ser negativa. La preocupación radica en que el equipo generó 18 opciones netas de gol en estas 4 fechas, y es en ese punto donde las 4 conquistas no tienen sustento.

Aunque el DT Carlos Casteglione no dio la lista de concentradas para enfrentar mañana a Boca Juniors, desde las 15:30 en Estancia Grande, la goleadora Laura Romero podría ser una opción entre las convocadas.

La ex-Gimnasia La Plata y Deportivo Español sufrió el 29 de julio del año pasado la ruptura del ligamento cruzado anterior, y un esguince grado uno del ligamento colateral interno de la rodilla derecha. Está sin competencia desde la 8ª fecha de la fase ascenso del torneo de Primera B, pese a lo cual sus números son insuperables.

Laura jugó 14 partidos e hizo 16 goles. Y de esos 14 solamente completó los 90 minutos de tres juegos, y en dos ingresó desde el inicio del segundo tiempo. Completó 938 minutos en cancha.

A 8 meses y medio de la lesión (y casi 7 meses y medio de la operación), su presencia entre las suplentes sería un estímulo para el plantel, y representaría un as bajo la manga que tendría a disposición el DT Carlos Casteglione en tiempos de falta de eficacia y justamente ante las “Xeneizes”, líderes del torneo y mejor equipo del país.

“Me siento bien. Hago fútbol desde la semana pasada y es lógico que me falten algunas cositas; llevo mucho sin competir, pero hacer fútbol con mis compañeras era algo que estaba esperando”, indica Laura, y cuenta sobre su proceso de regreso a las canchas: “Los primeros meses fueron bastante complicados. Después al integrarme al grupo se me pasó rápido, y ahora no puedo creer que estoy cerca de volver. Eso me pone muy contenta y quiero agradecer a todos los que estuvieron a mi lado”.

Con la pelota al piso, indica: “Empecé tres semanas atrás con fútbol reducido de 5 contra 5, después fue 3 contra 3, luego 1 contra 1 y posteriormente vine a jugar en la práctica. Me siento bien, me cuesta el estado físico, pero será como cuando llegué el año pasado; iré agarrando ritmo mientras vaya jugando”.

La nacida en Goya, Corrientes, se come las uñas siguiendo las acciones del otro lado del alambrado. “Es terrible de afuera, no puedo manejar la ansiedad viendo a las chicas, que vienen haciendo unos partidos muy buenos, solamente que no se nos da, pero ya se abrirá el arco”.

La número 9 de las “Pibas” dice que nadie del cuerpo técnico le adelantó si iba a estar ante Boca. “No sé, me gustaría, pero no me quiero emocionar antes de tiempo. Van 7 meses y medio y estaría dentro de los plazos; por lo que marca el GPS (para el seguimiento físico de las futbolistas y el rendimiento en las prácticas) vengo bien, avanzando”.

Romero, criada en Buenos Aires, asegura: “Grupalmente estamos muy bien, muy fuertes, sabiendo que los goles van a venir. Nosotras entrenamos de la misma manera; te repito, es cuestión que se abra el arco”. Y lo dice justamente una romperredes, sedienta de reencontrarse con su entrañable amigo, el gol.

Sobre Boca, sostiene: “Es un rival motivante; es el último campeón, pero no nos modifica el día a día, nosotras entrenamos con la misma mentalidad ganadora. Nos preparamos para hacer un gran partido y poder ganarlo, vamos con ese pensamiento”.

“Siempre que me enfrenté con Boca soñé con hacer un gol”, dice Laura. Hasta acá se chocó dos veces con las “Xeneizes”, y fue vistiendo la camiseta de Deportivo Español, con derrotas 5-1 en casa de las “Gallegas” y 4-2 en “La Bombonera”.

Tal vez, su tercera vez ante Boca sea la vencida, justo en el regreso a las canchas tras la lesión y en un momento en el que el equipo pide goles a gritos.

“Estoy lista por si me toca estar y entrar a jugar, pero siempre será apoyando a mis compañeras, desde donde sea”, afirma Laura, que aguarda ansiosa la lista de concentradas, mientras le saca lustre a sus botines.

Hizo 16 goles en 14 partidos

En la zona clasificación de la B, marcó 5 en el 17-0 a Atlanta de la 2ª fecha. Después hizo un gol en el 3-0 de la 4ª jornada ante Morón; uno en el 6-0 a Puerto Nuevo de la 7ª fecha; uno en el 4-0 a Camioneros de la 8ª, y 5 en el 13-0 a Claypole de la 9ª fecha, entrando en el segundo tiempo. En la zona ascenso hizo un gol en el 3-1 a Comunicaciones de la 4ª fecha; marcó el 1-O a Argentino de Quilmes de visitante para ganar en la 7ª fecha; e hizo uno en el 4-1 a Atlanta en la 8ª fecha: fue el juego de la lesión.

La falta de apoyo

Laura habló del día a día, aún sin el respaldo del Estado. “Lo manejamos bastante bien, lo dejamos de lado para prepararnos de la mejor manera y llegar bien al fin de semana. Pero claro que influye, porque dependemos de un sueldo que no cobramos. Y en el sueldo está lo básico, que es alimentarnos. Ojalá se resuelva rápido y podamos cobrar”.