Romero suma goles y San Luis crece en la ilusión del ascenso

“Estoy cómoda en San Luis y la paso bien con mi familia; y en lo deportivo tenemos un plantel para pelear el ascenso y creo que vamos camino a lograr ese objetivo grupal", dice Laura Romero, una de las delanteras de San Luis Fútbol Club.

Llegó de Gimnasia y Esgrima La Plata y disfruta su estadía en Potrero de los Funes junto a su pareja y sus tres hijos: Santino de 10 años, Maite de 9 y Bautista de 7. "Estamos todos contentos y muy felices en San Luis. Es otra vida, diferente a Buenos Aires; acá aprendimos a dormir la siesta", se ríe Laura, ya acomodada a la rutina.

"Juego al fútbol desde los 6 años y cuando era más chica tuve oportunidades de ir a River y a la Selección, pero me tocó ser mamá; me dediqué a los nenes y cuando ellos tuvieron 4 años, regresé. Es complicado ser mamá, ama de casa y competir profesionalmente, pero se puede y lo comparto con mi familia. Y, por supuesto, sigo soñando con jugar en la Selección, aunque sea un partido", cuenta la número 9, quien el domingo asistió a Florencia Cordero para el 1-0 y luego marcó el 3-0 final.

Ya lleva gritados 6 goles y es la máxima goleadora del equipo junto a María Miranda, con 6, aunque admite que María debería tener 7: "El segundo gol que le hicimos a Morón, el golazo olímpico, fue de María y la árbitra debió dárselo a ella y no en contra (a Vera), como lo anotó" en la planilla.

Laura cuenta de su integración: "Me adapté rápido a lo futbolístico; llegaba con un parate de 5 meses y hoy estoy muy bien físicamente. Bajé de peso y también estoy muy bien mentalmente, que es muy importante para una jugadora. Me falta mejorar algunos apuntes, pero voy por buen camino y vamos a lograr todos los objetivos". La goleadora cuenta una intimidad deportiva: "Me gusta más enganchar que pegarle al arco y me dicen que patee más al arco".

Jugó en Deportivo Español desde 2019, durante 4 años, club con el que ascendió. Después pasó a Gimnasia La Plata antes de venir a San Luis.

El aspecto psicológico es un pilar para sobrellevar las cargas de la competencia y en ese aspecto, Carlos Saggio toma la responsabilidad profesional del plantel puntano. Romero cuenta: "Mi psicóloga cuando estaba en Español, Vale, me apoyó cuando quería dejar de jugar al fútbol y es muy importante ese respaldo, como el que ahora tenemos en San Luis Fútbol Club, con conceptos y una mentalidad para seguir avanzando".

"Tenemos un plantel grande, son muy buenas todas las jugadoras y estamos esperando a la 'Chiru' (DaianaAlaniz) que se recupere pronto. Las oportunidades las van a tener todas y lo que el técnico (Carlos Casteglione) nos dijo es que quiere ver crecer al equipo grupalmente", indica. Y analiza lo que sigue: "Me gusta ver todos los partidos que pasan, trato de ver todos para conocer la defensa y a las arqueras, más que nada. Veo que la otra zona es muy complicada, nosotras tenemos un muy buen equipo, esta zona va a ser nuestra y será competitivo después con los equipos de la otra fase", cuando clasifiquen los 6 primeros de cada zona, y los 12 jueguen a dos ruedas por un ascenso directo (el segundo equipo subirá tras un reducido del 2º al 9º).

Laura es consciente del plus que tienen en relación a otros equipos: "Tenemos lo que equipos de categoría A no tienen, nos tratan de brindar lo mejor siempre, lo agradecemos y aprovechamos. Vamos a pelear el ascenso con Talleres, Newell's, Argentino de Rosario y a lo mejor Argentinos Juniors", asegura.

El fin de semana las “Pibas” tendrán fecha libre y el cuerpo técnico aprovechará los días sin competencia. "Serán dos semanas de más carga, que nos vendrán muy bien para lo que sigue", afirma Laura con la tranquilidad de vivir un muy lindo presente y soñar con la ilusión de ser parte del ascenso a Primera A.