Laura Romero casi abandona el fútbol: vino a San Luis y ascendió

Laura Romero vivió un año deportivo muy particular. Estuvo a punto de abandonar el fútbol y San Luis FC le devolvió la posibilidad de intentarlo con un proyecto profesional. Se convirtió en la goleadora del equipo que ascendió a Primera A, aun cuando no compite desde hace 12 fechas por una lesión que recién la devolverá a las canchas la próxima temporada.

Laura nació en Corrientes pero desde los cuatro años vive en Buenos Aires. Llegó a San Luis desde Gimnasia y Esgrima La Plata; antes había jugado en Deportivo Español. “No la pasé bien, casi dejo de jugar al fútbol, paré por ocho meses y volví acá, que me dieron esta oportunidad. Me hicieron volver a mi ritmo de competencia y por eso solo tengo palabras de agradecimiento a Cintia (Ramírez) y a Agustín (Alessio)”, recuerda la número 9 que, lejos de lamentarse de la lesión que la dejó afuera del torneo en la 8ª fecha de esta fase ascenso, el último domingo se puso la pechera de alcanzapelotas para estar pegada a la línea de cal y seguir de cerca a sus compañeras.

No es fácil ser madre y dedicarte a algo que te gusta. Gracias a mi familia y a la gente que me apoya (Laura Romero- goleadora de San Luis Fútbol Club)

“Te soy sincera, no lo puedo creer, no caigo. Veo a mi pareja en la tribuna y estoy con mis hijos festejando en la cancha. Desde el primer momento mi pareja me acompañó a venir a San Luis, sola no hubiese sido capaz de venir a vivir esta hermosa locura. No es fácil ser madre y dedicarte a algo que te gusta. Gracias a mi familia y a la gente que me apoya”, dice la delantera de 30 años y deja de lado el récord de goles: “Sigo siendo la goleadora, pero eso no cuenta, acá lo que importa es el ascenso, el grupo que se formó y disfrutar de este logro”.

Laura jugó 14 partidos e hizo 16 goles. Y de esos 14, solamente completó los 90 minutos en tres juegos, y otros dos ingresó desde el inicio del segundo tiempo. Totalizó 938 minutos en cancha.

Sus goles

En la zona clasificación le hizo 5 goles en el 17-0 a Atlanta de la 2ª fecha. Después marcó uno en el 3-0 de la 4ª fecha a Deportivo Morón; uno en el 6-0 a Puerto Nuevo de la 7ª fecha; uno en el 4-0 a Camioneros de la 8ª jornada; y 5 goles en el 13-0 a Claypole de la 9ª fecha, ingresando en el segundo tiempo.

Ya en la zona ascenso, hizo un gol en el 3-1 a Comunicaciones de la 4ª fecha; marcó el único gol ante Argentino de Quilmes, de visitante, para vencer en la 7ª fecha; e hizo uno en el 4-1 a Atlanta en la 8ª jornada, partido en el que se lesionó.

La lesión y el futuro

Laura sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior y un esguince grado 1 de ligamento colateral interno de la rodilla derecha. Recién estará disponible para 2024.

“Desde el primer momento el club me acompañó, no me dejó faltar nada, desde médicos (Sergio Porporatto y Fernando Alday), al kinesiólogo (Lacs Godoy), la nutricionista (Romina Godoy), el cuerpo técnico y mis compañeras que siempre estuvieron pendientes”, sostiene la delantera, quien tiene un deseo: “Espero el próximo año llegar bien a la pretemporada y jugar en la A con San Luis. A mis hijos les gusta la provincia, y con mi pareja estamos felices acá, ahora viviendo en Potrero de los Funes. Queremos agradecer a toda la gente que viene a vernos a la cancha y a la que nos sigue y nos hace el aguante”.

Laura, con la bandera del ascenso como capa, se fue abrazada de sus hijos Santino (11 años), Maite (10) y Bautista (7); mientras Víctor, su pareja, contemplaba a los cuatro corriendo por el césped del “Juan Gilberto Funes”.