Escándalo en el “adolfismo” por denuncias sobre renuncias anticipadas

La telenovela protagonizada por dirigentes del “adolfismo” en la Secretaría de Actividades Logísticas ofrece nuevos capítulos. A la reciente renuncia del titular de esta área, Harold Bridger, acosado por sospechas de actos de corrupción y por duros cuestionamientos surgidos de Todos Unidos, su propio partido, ahora se suma una explosiva denuncia de Hugo Murgo, exfuncionario de la AgroZAL y quien aseguró fue apartado de su cargo por pedido de Adolfo Rodríguez Saá.

En declaraciones emitidas esta semana a medios radiales, Murgo, una de las “bajas” importantes por este auténtico culebrón que se generó en Todos Unidos, reveló que todos los dirigentes de este espacio que asumen funciones en el Ejecutivo puntano están condicionados de entrada por un curioso requisito.

“A mí no me echó (Claudio) Poggi, me echó Adolfo Rodríguez Saá. Porque quien tiene las renuncias firmadas es Adolfo. Antes de entrar a trabajar nos hace firmar un escrito con la renuncia a nuestro cargo”, dijo en el raid radial y agregó: “Me parece una agarrada de los pelos esa medida, porque estamos renunciando antes de entrar a trabajar. Acá no importa si sos buen o mal funcionario, sino qué decís de esa persona (Adolfo Rodríguez Saá) y su señora (Gisela Vartalitis)”.

Murgo, quien se desempeñaba en el Área Desarrollo de la Dirección de Comercio Exterior y era funcionario de Bridger, aseguró que su pedido de destitución respondió a que en Todos Unidos tenían sospechas de que él influía sobre algunos medios de comunicación de Villa Mercedes y lo acusaban de haber sido el ideólogo de una filtración en la que se exponía el malestar de Vartalitis por el apartamiento de una funcionaria que era colaboradora directa.

Este incidente se convirtió en una piedra demasiado pesada para Bridger, quien ya venía muy cuestionado. La semana pasada, el secretario de Actividades Logísticas presentó su renuncia al cargo, lo que fue la primera salida de un funcionario de rango ministerial en el gabinete de Poggi.

Todos Unidos ha tenido la posibilidad de conseguir cargos en el Gobierno para sus dirigentes por el acuerdo electoral que Adolfo y Poggi cerraron para las elecciones provinciales del año pasado.

Primeros movimientos para 2025

El culebrón que atraviesa Todos Unidos, que ha dejado varios caídos y heridos a la orilla del camino, ha sacudido la vida interna del partido.

Mientras se trata de recomponer fuerzas, también se hacen gestiones para sumar voluntades para la elección de 2025, en la que se renovarán cargos legislativos (senadores y diputados) y autoridades municipales.

Allegados al sector que comanda Adolfo cuentan que en los próximos días comenzarán las primeras reuniones y no se descarta que se empiece a diseñar la estrategia para 2027 cuando se vuelva a votar por gobernador.